Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті (оновлено)

Президент України розповів журналістам про ситуацію в Бахмуті. Його запитали про це перед зустріччю з Байденом.

Президент України Володимир Зеленський, схоже, підтвердив втрату міста Бахмут в неділю, 21 травня, коли його запитали, чи залишається він під контролем Києва.

"Я думаю, що ні", - сказав він перед зустріччю з президентом США Джо Байденом в Японії. "На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях", цитує Reuters.



"Це трагедія, - сказав Зеленський. "На цій землі нічого не залишилося".



Слова Зеленського також опублікували агенства AP та AFP.

Прессекретар Зеленського спростовує повідомленя ЗМІ

Речник Зеленського Сергій Нікіфоров водночас заперечив, що президент України підтвердив взяття Бахмута росіяними. Він навів діалог Зеленського з журналістами. "Росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут", - сказав журналіст. "Я гадаю, що ні", - відповів Зеленський.



Журналіст Financial Times Крістофер Міллер опублікував відео розмови у Twitter, яке підтверджує слова Нікіфорова.



Заява Пригожина про захоплення Бахмута

Керівник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив у суботу, 20 травня, що його сили взяли місто під повний контроль. "Сьогодні ... повністю було взято Бахмут", - сказав Пригожин, чию заяву поширила його пресслужба. Його слова того ж дня заперечили у ЗСУ.



"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи ведуть бої в Бахмуті", - заявив у суботу, 20 травня, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі агентству Reuters.

Натомість заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про критичну ситуацію у Бахмуті. "В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор", - написала вона у суботу у Telegram.

Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у неділю, 21 травня, йдеться, що "не припиняються бої за місто Бахмут".