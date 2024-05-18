ЗСУ відбили п'ять атак РФ в районі Вовчанська та Липців

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про 44 бойових зіткнень. Росіяни намагаються атакувати по всій лінії фронту і заявляють про захоплення села Стариця на Харківщині.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) станом на 13:30 суботи, 18 травня, зафіксував 44 бойових зіткнення на лінії фронту з початку поточної доби. На більшості напрямків триває активний наступ армії РФ, яка намагається прорвати українську оборону. Найбільше боїв - на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках.

"На Харківському напрямку противник, за підтримки авіації, намагався п'ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська. Також ворог завдав авіаударів поблизу Липців, Веселого, Нескучного та Удів, використавши загалом 17 КАБів. Крім того, на окремих ділянках українські підрозділи провели штурмові дії", - йдеться у зведенні Генштабу.

Міноборони РФ заявляє про захоплення села Стариця

На Куп'янському напрямку російська авіація завдала ударів у районах населених пунктів Берестове та Макіївка. Станом на цей час загалом відбулося шість бойових зіткнень, звітують в Генштабі.

У той же час міністерство оборони РФ заявило про те, що підрозділами угруповання військ "Північ" захоплено населений пункт Стариця Харківської області та "продовжено просування у глибину оборони супротивника".

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Росіяни атакують на інших напрямках

На Лиманському напрямку РФ тричі безуспішно намагалася потіснити українські підрозділи біля Новосадового, Торського та Григорівки. ЗСУ покращили тактичне положення у деяких районах цього напрямку, кажуть в ЗСУ.

На Краматорському напрямку ворог зафіксували вісім атак поблизу населених пунктів Новий, Кліщіївка та Андріївка. Авіаударів зазнали Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

"Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, незважаючи на втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль, в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку", - йдеться у зведенні Генштабу за 11:30.

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