Павлюк: ЗС готувалися до масштабного вторгнення РФ 5 місяців

Українські військові готувалися відбивати російську агресію упродовж п'яти місяців, а дії у перші три-чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року дали змогу зупинити принаймні основні сили противника. Про це розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії", оприлюдненому увечері у неділю, 18 лютого, новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, як розповів Павлюк, уже восени 2021 року військове командування розуміло, що ймовірність початку повномасштабної війни була високою. "Її масштаби було ще тяжко розуміти, але (те), що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області - це було очевидно, - розповів Павлюк. - Всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога - і не тільки з "ЛНР-ДНР" (самопроголошених утворень на окупованій Росією частині Донецької і Луганської областей - Ред.), а й з території Росії".

З огляду на це, військове командування України впродовж п'яти місяців готувалося до відбиття повномасштабної агресії РФ, розповів командувач. "І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви - ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато", - заявив Павлюк.

Генерал-лейтенант наголошує: у перший день вторгнення, коли війська РФ завдали ударів по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення українських військ і склади, ці удари прийшлися "в пусте місце".

Читайте також: НАТО має готуватись до війни з РФ? Захід змінює стратегію

Павлюк: Перші три дні дали змогу зупинити основні сили РФ

За словами Павлюка, і підготовка, і дії українських військових у перші дні повномасштабного вторгнення Росії дали змогу зупинити принаймні її основні сили. "Після трьох днів ми зупинили основні сили противника, нанесли їм досить потужне ураження. Ми побачили, що в бій вже кидаються мобілізовані. Ми вибудували чітку лінію оборони. І, головне, минула перша хвиля, можливо, паніки, тому що застосування такої потужної кількості вогневих засобів, авіаційних засобів у нас ще не було", - розповів він.

Зокрема, як уточнив командувач, війна, яку вела Росія проти України починаючи з 2014-го і по 2022-й рік, проходила без застосування авіації. Тому українській стороні довелося навчитися працювати в умовах постійних атак з повітря і відбивати їх. "І, буквально за три дні, ми зуміли подолати, і розібратися, як діяти далі… Уже після 3-4 днів, втративши дуже таки велику кількість літаків, звичайно, (російські - Ред.) пілоти відстрілювались на відстані, в основному не вражаючи цілі, і це нам дало певну можливість чітко виконувати задачу", - розповів Павлюк.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про зміну військового командування, яке працювало над захистом України увесь час повномасштабної війни. Зокрема, посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного зайняв тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Командувачем Сухопутних військ був призначений Олександр Павлюк, який до цього обіймав посаду першого заступника міністра оборони України.

Читайте також: Оновлення військового керівництва України - досьє