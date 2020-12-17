Зміни клімату загрожують знищенням культурної спадщини Європи (фотогалерея)

Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату

Китай та Індія надолужують утрачене

Відновлювальна енергія має у перспективі замінити викопне паливо. Коли? Це кожна держава визначає самостійно. Після Китаю та США Індія є третьою країною за рівнем викидів в атмосферу. Але тоді як США хочуть вийти з кліматичної угоди, Китай та Індія надолужують утрачене в захисті клімату. В індійському павільйоні країна демонструє свої амбіції невдовзі стати провідною у відновлювальній енергетиці.