ЗМІ: У Петербурзі дрон прилетів у житловий будинок

Російськомовні ЗМІ поширили в Telegram відео, на якому, як стверджується, зображено наслідки прильоту дрона в п'ятиповерхівку на Пискаревському проспекті.

Про приліт дрона в житловий будинок у Санкт-Петербурзі за адресою Пискаревський проспект, 161 повідомляють вранці в суботу, 2 березня, незалежно одне від одного онлайн-видання "Фонтанка" і "Бумага" з посиланням на місцевих жителів. Очевидці нібито чули характерний звук БПЛА, що летить. Офіційного підтвердження інформації про удар безпілотника на момент публікації немає.

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У Telegram-каналі губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова повідомляють про подію без зазначення причини вибуху. "Жертв немає. Частково постраждало скління балконів двох будинків. Мешканців постраждалих квартир евакуйовано. Очолив оперативний штаб," - написав Бєглов.

У районі події знаходиться нафтобаза "Ручьи".

"Фонтанка" опублікувала відео, на якому, за даними цього видання, зображено наслідки прильоту: на подвір'ї п'ятиповерхового будинку розкидані уламки. Видно, що будинок також пошкоджено. "Читачі почали повідомляти про звук, схожий на вибух, трохи пізніше сьомої ранку. Гуркіт і заграва були на півночі міста. За попередньою інформацією, у житлову п'ятиповерхівку прилетів безпілотник, обійшлося без постраждалих", - ідеться в публікації.

Тим часом Telegram-канал "Острожно, новости" пише, що, в будинку на Пискаревському проспекті в Санкт-Петербурзі стався вибух. "За попередньою інформацією, перед цим у небі було помічено БПЛА", - зазначено в пості.

Telegram-канали Shot і Mash не виключають, що можливою ціллю дрона була нафтобаза "Ручьи", розташована за кілометр від місця події.