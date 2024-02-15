Під Курськом уже 9 годин палає нафтобаза - після атаки дрона

Російська влада заявила, що в ніч на 15 лютого український дрон атакував нафтобазу на території Курської області. Пожежу досі ліквідовують. До гасіння залучають пожежні потяги.

Губернатор Курської області РФ заявив, що в ніч на четвер, 15 лютого, український дрон атакував нафтобазу, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Станом на 09:00 ранку вогонь досі не приборкали. На місці працюють 165 осіб і 35 одиниць техніки. До гасіння залучаються пожежні потяги.

За даними російського державного пропагандистського агентства "РИА Новости", на нафтобазі зайнялися три резервуари з бензином, дві цистерни частково зруйновані.

Українські посадовці поки ніяк не коментували цю інформацію. Однак з кінця січня Україна регулярно б'є по російській нафтогазовій інфраструктурі. Однією з наймасштабніших стала атака на нафтовий термінал "Новатек" у порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ - там гасити пожежу довелося 40 годин.