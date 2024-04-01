Іран також попереджав РФ про можливий теракт - Reuters

За кілька днів до атаки на "Крокус сіті холл" Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий масштабний теракт усередині Росії.

Іран попереджав Росію про можливість великої "терористичної операції" на її території перед нападом на "Крокус сіті холл" у підмосковному Красногорську. Про це у понеділок, 1 квітня, повідомила агенція Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

"За кілька днів до атаки Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт усередині Росії, яка була отримана під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані", - повідомило Reuters одне з джерел.

Інший співрозмовник уточнив Reuters, що Іран не надав точної інформації про час і місце запланованого теракту. "Їм (членам ІДІЛ. - Ред.) було доручено підготуватися до масштабної операції в Росії. Один із терористів, заарештований в Ірані, повідомив, що деякі члени угруповання вже виїхали до Росії", - заявило джерело Reuters.

Третє джерело агенції зазначило, що "оскільки Іран вже багато років потерпає від терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

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Захід попереджав Кремль про теракт

Нагадаємо, посольство США в Росії 7 березня повідомило, що "екстремісти найближчим часом планують атакувати великі скупчення людей у Москві, включаючи концерти", і закликало своїх громадян уникати скупчень людей. Після нападу на "Крокус сіті холл" директор ФСБ Олександр Бортніков визнав, що спецслужби США попереджали російську сторону про напад, але заявив, що це була "інформація загального характеру", яка на той момент не підтвердилася.

За три дні до нападу на "Крокус" президент Росії Володимир Путін назвав "провокаційними" заяви про можливість терактів у Росії. "Все це нагадує відвертий шантаж та намір залякати, дестабілізувати наше суспільство", - говорив він на колегії ФСБ.

Вже після теракту Путін заявив, що терористи нібито намагалися втекти до Україні, адже їм на кордоні підготували "вікно" для переходу. Згодом МЗС РФ закликало українську владу заарештувати голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка, який начебто може бути причетний до цього теракту.

Відповідальність за теракт взяла на себе ІД

Невдовзі після терористичного нападу на концертний зал "Крокус сіті холл" відгалуження міжнародного терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), що називає себе "Ісламська держава провінції Хорасан" ( "ІД-Хорасан або ІДІЛ-К), взяло на себе відповідальність за скоєне.

ІДІЛ-К вважається одним з найжорстокіших відгалужень ІД. Починаючи від 2015 року, це міжнародне джихадистське терористичне угруповання відповідальне за смерті тисяч людей унаслідок нападів в Афганістані та Пакистані.

Назва угруповання походить від Хорасану - давньої назви регіону, що охоплює частини Ірану, Туркменістану та Афганістану, хоча, власне, його діяльність виходить за межі цього регіону.

ІДІЛ-К була заснована в 2014 році групою перебіжчиків з радикального ісламістського руху "Талібан" та міжнародного терористичного угруповання "Аль-Каїда" в Пакистані та Афганістані. Саме угруповання ІДІЛ-К сповідує насильницьку інтерпретацію джихадизму.

У 2015 році угруповання офіційно назвало себе відгалуженням ІД у регіоні Хорасан. Як і ІД, ІДІЛ-К також ставить собі за мету створення міжнародного халіфату - держави для мусульман із законами й правилами, написаними згідно з їхньою власною радикальною інтерпретацією ісламу.