У СБУ назвали нікчемною вимогу МЗС РФ заарештувати Малюка

Російська Федерація може зробити лише одну варту уваги заяву - оголосити про свою поразку у війні проти України та про виведення своїх військ з її території. Таким чином у неділю, 31 березня, пресслужба Служби безпеки України (СБУ) прокоментувала українським ЗМІ, зокрема агентству"Укрінформ" ,вимогу міністерства закордонних справ РФ заарештувати очільника спецслужби Василя Малюка.

"Будь-які слова російського МЗС є нікчемними. РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги - на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі. СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби пришвидшити цей час. І наближає перемогу України щодня", - заявили у пресслужбі СБУ.

Крім цього, в спецслужбі наголосили, що спроба МЗС РФ апелювати до норм міжнародного права, зокрема, до Конвенції про боротьбу з тероризмом, відбувається на тлі того, що саме російський президент Володимир Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук за звинуваченням у причетності до депортації українських дітей.

"Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на тлі річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми памʼятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату", - зазначає СБУ.

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В РФ вимагають заарештувати Малюка

Раніше у неділю МЗС РФ оприлюднило заяву, в якій знову заявляється про нібито причетність України до теракту в "Крокус Сіті Холлі" у підмосковному Красногорську. Також в заяві згадується загибель доньки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ї та блогера-пропагандиста Максима Фоміна (Владлєна Татарського), замах на пропагандиста Захара Прилєпіна, підрив Кримського мосту та рейди "Російського добровольчого корпусу" (РДК).

Російське відомство заявило, що нібито передало Україні "вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб". Зокрема МЗС РФ вимагає від українскої влади заарештувати очільника СБУ Василя Малюка, "який цинічно визнав організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації".

Малюк розкрив подробиці смерті Киви і Татарова

Днями було оприлюднене інтерв'ю Василя Малюка телеканалу ICTV, в якому він, зокрема, розповів подробиці смерті у Росії колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви і провоєнного блогера Владлена Татарського, а також підриву автомобіля письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна.

Хоча раніше ЗМІ писали, що до цих подій можуть бути причетні українські спецслужби, СБУ ніколи прямо не брала на себе відповідальність за них.

Також в цьому інтерв'ю Малюк говорив про атаки українських морських дронів на російські військові кораблі, удари по нафтопереробних заводах в РФ і ймовірності нових атак по Керченському мосту.