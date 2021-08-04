 Зіткнення потягів у Чехії: кількість загиблих зросла до трьох | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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Зіткнення потягів у Чехії: кількість загиблих зросла до трьох

Поліція Чехії повідомила про смерть ще однієї людини внаслідок зіткнення потягів у країні. Таким чином, кількість жертв зросла до трьох людей.

Місце зіткнення потягів у Чехії

Місце зіткнення потягів у Чехії

Кількість жертв після зіткнення швидкісного поїзда, що прямував з Мюнхена до Праги, та місцевого потяга в Чехії в середу, 4 серпня, зросла до трьох, повідомила поліція Чехії у соцмережі Twitter. Серед жертв - машиністи обох локомотивів та жінка-пасажирка, уточнює агенція АР з посиланням на представників влади.

Десятки людей отримали поранення, п'ятеро з них серйозні, йдеться в повідомленні пожежно-рятувальної служби Пльзеньського регіону. Чотири гелікоптери перевозили поранених до найближчих лікарень та до Праги, а трьох німецькомовних поранених доставили до лікарень Німеччини. Загалом поранені 52 людини. На допомогу до Чехії приїхали німецькі рятувальники.

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Раніше міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек зазначив, що до катастрофи, ймовірно, призвела людська помилка. Він сказав, що машиніст швидкісного поїзда не зумів зупинитися у визначеному місці.

Нагадаємо, аварія сталася вранці 4 серпня у чеському місті Міловіце, де зіткнулися місцевий пасажирський потяг та міжнародний швидкісний потяг.

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