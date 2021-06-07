 Зіткнення потягів у Чехії: є загиблі і поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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Новини

Зіткнення потягів у Чехії: є загиблі і поранені

У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, внаслідок чого щонайменше двоє людей загинули і семеро пасажирів перебувають у критичному стані.

Потяг у Чехії

Потяг у Чехії (Фото з архіву)

На південному заході Чехії в середу, 4 серпня, зіткнулися два пасажирські потяги. За даними чеської поліції, аварія сталася після 8 ранку за місцевим часом у місті Міловіце. Агентство CTK повідомляє про щонайменше двох загиблих та сімох людей у критичному стані, всього ж 38 пасажирів були поранені.

За даними чеської залізниці, зіткнулися місцевий пасажирський потяг та міжнародний швидкісний потяг, який з'єднує Прагу з Мюнхеном у Німеччині.

Міністр транспорту Чеської Республіки Карел Гавлічек написав у соцмережі Twitter, що один з потягів пропустив сигнал. "Зіткнення потягів. Поїзд Ex 351 проїхав сигнал у положенні "Стоп" на станції Радоніце в в Домажліце і зіткнувся з пасажирським потягом. Ситуація серйозна, я скасовую всю програму і виїзжаю на місце аварії", - поінформував міністр.

На місці аварії працюють десятки рятувальників. Чотири вертольоти доставляють постраждалих до лікарень. Допомога надходить також з Німеччини, повідомляє агентство dpa.

 

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