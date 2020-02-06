Зіткнення потягів у Пакистані: загинули понад 40 осіб

Щонайменше 41 особа загинула і ще понад 100 були травмовані внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів у Пакистані. Трагедія сталася вранці у понеділок, 7 червня, поблизу міста Дахаркі на півночі провінції Сінд.

Спершу швидкісний потяг, що прямував з портового міста Карачі на північ, зійшов з рейок, внаслідок чого багато вагонів цього потяга перекинулися на колію зустрічного руху. Невдовзі ці вагони протаранив інший потяг, що рухався у зворотному напрямку.

Кількість жертв аварії потягів у Пакистані може зрости

В обох потягах перебувало близько 1200 пасажирів, більшість з них на момент аварії спала - трагедія сталася рано вранці. Кількість жертв аварії може зрости, оскільки один з вагонів потяга опинився внаслідок аварії під локомотивом іншого. Загалом під час зіткнення було знищено шість вагонів. У рятувальній операції беруть участь пакистанські солдати та військова техніка.

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Масштабні залізничні аварії у Пакистані стаються доволі часто. У жовтні 2019 року внаслідок пожежі у потягу, що прямував з Карачі до Равалпінді, загинули 75 осіб. Залізничні шляхи у Пакистані були побудовані переважно близько століття тому, ще за часів британського колоніального панування. Залізничні колії після того практично не модернізувалися, нагадує агенція новин dpa.