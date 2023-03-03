В Афінах протести проти незадовільного стану залізниць

В Афінах тисячі людей вимагають модернізації залізничної інфраструктури у Греції. В країні також триває страйк залізничників.

У відповідь на масштабну залізничну аварію, яка забрала життя щонайменше 57 осіб, тисячі людей у Греції ротестують проти незадовільного стану й браку модернізації залізничної мережі. У п'ятницю, 3 березня, у столиці Греції Афінах понад п'ять тисяч людей зібралися перед штаб-квартирою грецької залізничної компанії Hellenic Train, передає інформагенція AFP.

Перед початком акції люди перед будівлею парламенту в Афінах вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Багато з учасників акції студенти, оскільки багато жертв нещодавньої залізничної аварії, також були студентами, які навчалися в Салоніках і поверталися туди.

Більшість університетів країни в п'ятницю залишилися закритими, а на залізничній станції міста Лариса, поблизу якої сталася аварія, на колії поклали білі троянди.

Учасника акції протесту в Афінах Фото: Sofia Kleftaki/DW

Триває страйк залізничників

Також 3 березня залізничники оголосили другий день страйку. Федерація профспілок залізничників звинувачує уряди минулих років у "неповазі" до залізниць, що призвело до цієї трагедії. Тим часом під час рейду на залізничній станції Лариса поліцейські вилучили всі документи, які могли б допомогти в розслідуванні, повідомив представник поліції в інтерв'ю агентству AFP. Судові джерела повідомили, що були вилучені аудіофайли, документи та інші докази.

Згідно із заявою, слідчі дії також спрямовані на те, щоб у разі необхідності порушити кримінальну справу проти членів керівництва Hellenic Train. Документи можуть сприяти з'ясуванню обставин справи. Через кілька годин після аварії був заарештований начальник станції, відповідальний за ділянку колії, який під час аварії чергував на залізничній станції.

59-річного залізничника обвинувачують у вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень з необережності. У разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення. За словами його адвоката, у четвер його підзахисний визнав провину.

Водночас уряд Греції також визнав, що політика урядів останніх десятиліть, позначена браком уваги до розвитку залізниць, була провальною. Раніше після аварії в відставку подав міністр транспорту Греції.

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса в центральній частині Греції: після лобового зіткнення пасажирського і товарного поїздів пасажирський потяг зійшов із рейок. За даними оператора Hellenic Train, у пасажирському поїзді, що прямував з Афін до Салонік, перебувало щонайменше 350 осіб. Машиністи обох локомотивів загинули. Цю аварію на залізниці вже назвали найбільшою в історії Греції.