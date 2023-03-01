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Місце аварії у Греції
Місце аварії у ГреціїФото: Alexandros Avramidis/REUTERS
Катастрофи

Залізнична катастрофа у Греції: понад 30 загиблих

Сергій Ромашенко
2 год. тому

У Греції пасажирський поїзд зіткнувся з товарним - 32 жертв. Рятувальники продовжують рятувальну операцію і побоюються, що кількість загиблих може збільшитися.

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Унаслідок залізничної катастрофи в Греції понад 30 людей загинули і щонайменше 85 постраждали, повідомили рятувальні служби країни вранці в середу, 1 березня. Аварія сталася напередодні ввечері поблизу міста Лариса в центральній частині Греції: після лобового зіткнення пасажирського і товарного поїздів пасажирський потяг зійшов із рейок.

За даними оператора Hellenic Train, у пасажирському поїзді, що прямував з Афін до Салонік, перебувало щонайменше 350 осіб. За останніми даними, витягнули 32 тіла загиблих, 85 осіб дістали травми і госпіталізовані, повідомив представник пожежної служби. Рятувальники продовжують пошуки загиблих і вцілілих. Вони побоюються, що кількість жертв може збільшитися.

Після зіткнення потягів у Греції рятувальна операція триває
Після зіткнення потягів у Греції рятувальна операція триваєФото: Alexandros Avramidis/REUTERS

За повідомленням інформагентств, один із вагонів поїзда повністю розплющений, рятувальники не можуть пробратися всередину. Інші вагони частково зруйновані, у деяких спалахнула пожежа. ЗМІ Греції назвали подію найбільшою залізничною катастрофою в історії країни. У рятувальних роботах задіяно 150 співробітників служб екстреної допомоги, 40 одиниць спецтехніки та підйомні крани.

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