Зіткнення потягів: у Греції страйкують залізничники

Працівники залізничної галузі Греції оголосили в четвер, 2 березня, одноденний страйк. Згідно з даними місцевих ЗМІ, до протестної акції також приєднався персонал двох з трьох ліній афінського метро. Таким чином грецькі залізничники протестують проти хронічної занедбаності залізничних перевезень, що спостерігалася за час правління кількох останніх урядів, повідомила профспілка залізничників Греції. За словами представника профспілки, багаторічні вимоги щодо найму персоналу, кращого навчання та використання сучасних технологій безпеки завжди наражалися на стіну нерозуміння з боку влади.

У грецькому уряді також офіційно визнали, що дотеперішні дії влади в цій галузі виявилися провальними. Десятиліття адміністративних помилок призвели до затримок у модернізації грецької залізничної мережі, зазначив речник грецького уряду, передає німецький мовник Deutschlandfunk.

Число жертв аварії на залізниці зросло до 46

Тим часом рятувальники, які працюють на місці зіткнення двох потягів, повідомили про зростання кількості загиблих унаслідок аварії до 46. Утім, ці цифри не остаточні, оскільки ще є особи, котрі вважаються зниклими безвісти, а пошуково-рятувальні роботи досі не завершені.

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В уряді вже повідомили, що начальник залізничної станції, поблизу якої сталася аварія, визнав себе винним у трощі. Зазначається, що під час чергування він розставив неправильно стрілки, що й призвело до трагедії. Тепер його звинувачують у вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень через недбалість. У разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса в центральній частині Греції: після лобового зіткнення пасажирського і товарного поїздів пасажирський потяг зійшов із рейок. За даними оператора Hellenic Train, у пасажирському поїзді, що прямував з Афін до Салонік, перебувало щонайменше 350 осіб. Машиністи обох локомотивів загинули. Цю аварію на залізниці вже назвали найбільшою в історії Греції.

Тим часом уряд Греції оголосив триденну національну жалобу у зв'язку з аварією. Напередодні міністр транспорту країни оголосив свою відставку.