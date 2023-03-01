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Аварія на залізниці в Греції
Аварія на залізниці в ГреціїФото: AFP
КатастрофиГреція

Аварія на залізниці в Греції: міністр подав у відставку

Валерій Сааков
3 год. тому

Число загиблих унаслідок зіткнення потягів у Греції зросло до 36, ще десятки людей травмовані. Тим часом міністр транспорту країни оголосив відставку.

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Міністр транспорту Греції Костас Караманліс оголосив у середу, 1 березня, свою відставку після масштабної аварії на залізниці, що сталася напередодні. "Коли трапляється щось настільки трагічне, ми не можемо далі діяти так, ніби нічого не сталося", - пояснив свій крок Караманліс, якого цитує інформагенція AFP.

Тим часом у службі цивільного захисту країни повідомили, що кількість загиблих унаслідок зіткнення двох потягів уже становить щонайменше 36, ще 85 людей дістали поранень різного ступеня тяжкості, тож їх доставили до лікарень.

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Аварія сталася напередодні ввечері поблизу міста Лариса в центральній частині Греції: після лобового зіткнення пасажирського і товарного поїздів пасажирський потяг зійшов із рейок. За даними оператора Hellenic Train, у пасажирському поїзді, що прямував з Афін до Салонік, перебувало щонайменше 350 осіб. Машиністи обох локомотивів загинули.

Унаслідок аварії один із вагонів поїзда був повністю розплющений, що ускладнило рятувальникам доступ до нього. Інші вагони були частково зруйновані, у деяких спалахнула пожежа. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Цю аварію на залізниці вже назвали найбільшою в історії Греції.

Поки що незрозуміло, яким чином обидва потяги опинилися на одній колії.

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