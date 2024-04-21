Жителі Канарів протестують проти масового туризму

Десятки тисяч людей протестували на Канарських островах з вимогою змінити модель масового туризму. У Мадриді та Барселоні також відбулися демонстрації на підтримку мітингів на Канарах.

Десятки тисяч людей протестували на Канарських островах у суботу, 20 квітня, з вимогою змінити модель масового туризму, яка, за їхніми словами, переважає на архіпелазі.

Участь у мітингах, за інформацією поліції, взяли 20 тисяч демонстрантів, тоді як організатори кажуть про понад 50 тисяч, передає AFP. У Мадриді та Барселоні також відбулися демонстрації на підтримку мітингів на Канарських островах.

Організатори протесту кажуть, що масовий туризм закріплює економічну модель, яка шкодить місцевим жителям. Вони хочуть, щоб влада тимчасово обмежила прибуття туристів, щоб приборкати бум короткострокової оренди житла та будівництва готелів, що підвищує вартість для місцевих жителів.

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Протестувальники вимагають обмежити купівлю нерухомості іноземцями, а також хочуть, щоб місцеві жителі мали більше голосу щодо того, що вони вважають неконтрольованою забудовою, яка завдає шкоди навколишньому середовищу.

Минулого тижня кілька членів колективу Canaries Sold Out також почали "безстрокове" голодування проти будівництва двох великих елітних комплексів на півдні Тенеріфе.

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Мільйони іноземних туристів відвідують Канари щороку

Туризм має важливе значення для економіки Канарських островів. Ця галузь дає 35 відсотків економічного виробництва та забезпечує 40 відсотків робочих місць.

У 2023 році острови відвідали близько 14 мільйонів туристів, переважно з Великобританії, Німеччини та Нідерландів. Ще приблизно 2 мільйони людей з материкової частини Іспанії приїхали туди на відпочинок.

Влада островів стурбована впливом туризму. Очікується, що в цьому році буде ухвалено законопроєкт про посилення правил короткострокової оренди у відповідь на скарги місцевих жителів.