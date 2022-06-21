 Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2022

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Новини

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Ратифікація Стамбульської конвенції посилить правовий захист постраждалих і забезпечить їм доступ до правосуддя, наголошує пресслужба президента України.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відому як Стамбульська конвенція. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України, опублікованому у вівторок, 21 червня.

Як зазначає пресслужба президента, ця Конвенція має на меті захист жінок від насильства, кримінальне переслідування та ліквідацію насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинене також щодо чоловіків і дітей (хлопців і дівчат). Зазначається, що на сьогодні це найбільш всеосяжна міжнародна угода у цій сфері, що використовується як основа для дій багатьох країн у Європі та за її межами.

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"Ратифікація Стамбульської конвенції посилить правовий захист постраждалих і забезпечить їм доступ до правосуддя, дасть змогу захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а й за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Противники Стамбульської конвенції

Основним противником ратифікації Стамбульської конвенції була і лишається церква. Перед ухваленням закону Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій попросила парламент зняти з розгляду це питання, наголошуючи на нібито провокуванні нової хвилі громадських протестів, невдоволення, критики в адресу керівництва України в умовах війни проти РФ.

Релігійні спільноти України не влаштовує, що  поряд із нормами, спрямованими на боротьбу з домашнім насильством, документом запроваджується поняття "гендер". "Ігнорування факту наявності біологічних статей, які характеризують жінку або чоловіка (…), несе загрози спотворення у молодого покоління своєї статевої ідентичності, популяризації одностатевих сексуальних стосунків", - йдеться у заяві ради церков.

Також проти Конвенції виступають і низка народних депутатів. Зокрема,  фракція "Батьківщина" не дала жодного голосу за ратифікацію. На своїй сторінці у Facebook лідерка фракції Юлія Тимошенко пояснила, що виступає проти Стамбульської конвенції через поняття "гендер", що міститься в тексті конвенції.

Нагадаємо, Україна підписала Конвенцію ще 2011 року, але ратифікувати її змогла 20 червня 2022 року. Негайно ратифікувати документ неодноразово закликали Європейський Союз і Рада Європи, а також експерти міжнародної організації Amnesty International. Конвенцію було створено у 2011 році та підписано 45 країнами. Однак ратифікували її не всі. Україна стала 36-ю державою, яка це зробила.

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