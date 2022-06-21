Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відому як Стамбульська конвенція. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України, опублікованому у вівторок, 21 червня.

Як зазначає пресслужба президента, ця Конвенція має на меті захист жінок від насильства, кримінальне переслідування та ліквідацію насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинене також щодо чоловіків і дітей (хлопців і дівчат). Зазначається, що на сьогодні це найбільш всеосяжна міжнародна угода у цій сфері, що використовується як основа для дій багатьох країн у Європі та за її межами.

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"Ратифікація Стамбульської конвенції посилить правовий захист постраждалих і забезпечить їм доступ до правосуддя, дасть змогу захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а й за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Противники Стамбульської конвенції

Основним противником ратифікації Стамбульської конвенції була і лишається церква. Перед ухваленням закону Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій попросила парламент зняти з розгляду це питання, наголошуючи на нібито провокуванні нової хвилі громадських протестів, невдоволення, критики в адресу керівництва України в умовах війни проти РФ.

Релігійні спільноти України не влаштовує, що поряд із нормами, спрямованими на боротьбу з домашнім насильством, документом запроваджується поняття "гендер". "Ігнорування факту наявності біологічних статей, які характеризують жінку або чоловіка (…), несе загрози спотворення у молодого покоління своєї статевої ідентичності, популяризації одностатевих сексуальних стосунків", - йдеться у заяві ради церков.

Також проти Конвенції виступають і низка народних депутатів. Зокрема, фракція "Батьківщина" не дала жодного голосу за ратифікацію. На своїй сторінці у Facebook лідерка фракції Юлія Тимошенко пояснила, що виступає проти Стамбульської конвенції через поняття "гендер", що міститься в тексті конвенції.

Нагадаємо, Україна підписала Конвенцію ще 2011 року, але ратифікувати її змогла 20 червня 2022 року. Негайно ратифікувати документ неодноразово закликали Європейський Союз і Рада Європи, а також експерти міжнародної організації Amnesty International. Конвенцію було створено у 2011 році та підписано 45 країнами. Однак ратифікували її не всі. Україна стала 36-ю державою, яка це зробила.