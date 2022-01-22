Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 січня, підписав укази про запровадження нових санкцій Ради національної безпеки й оборони працівників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке підготувало проєкт опери в окупованому Росією Севастополі.

Так, до переліку санкцій строком на п'ять років потрапили шість працівників бюро, зокрема його засновник Вольф Прікс (Wolf Prix). До них запровадили заборону в'їзду на територію України, блокування активів, а також заборону участі у приватизації, оренді державного майна.

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23 компанії, причетні до будівництва Керченського мосту

Крім того, під п'ятирічні економічні санкції потрапили 23 підприємства, зареєстровані на території Російської Федерації та незаконно анексованого Криму. Вони, як пояснювали в РНБО, причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку.

Також обмежувальні заходи строком на три роки наклали на кіпрську компанію Biscone Limited, якій належать частина акцій державного підприємства "Турбоатом" - нині "Українські енергетичні машини". Його фактичним власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який перебуває під санкціями з 2016 року.

Санкції проти суддів, кримських "чиновників"

Водночас санкції запровадили проти 52 російських "чиновників", які перебувають на території окупованого Криму. Вони, за повідомленням РНБО, "обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці українського народу".

Серед цього переліку є зокрема відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв, який не визнає територіальну цілісність України, незаконно відвідував анексований Росією Крим і непідконтрольні українській владі території Донбасу, за що отримав заборону в'їзду в Україну.

Також санкції запровадили проти 18 суддів Російської Федерації. У РНБО заявляли, що вони причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України. Обмеження проти них строком на п'ять років передбачають блокування активів, заборону участі у приватизації, оренді державного майна та запобігання виведенню капіталів за межі України.