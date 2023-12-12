Зеленський: ЗСУ відбили один із териконів біля Горлівки

Сили оборони України захопили позиції російських окупантів і зайняти терикон на околиці міста Горлівка Донецької області, заявив у вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський.

"Наші герої - штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка - це Україна! Донбас - це Україна!", - написав він у Facebook.

Також Зеленський опублікував відео, на якому показано п'ятьох полонених російських військових армії. За словами полонених, їх взяли у полон на териконі. Крім того, відео містить кадри того, як українські бійці на териконі встановлюють український прапор. "З Днем Сухопутних військ України. Позаду нас наша українська Горлівка, наш Донецьк. Донбас - це Україна. Ми обов'язково переможемо! Слава ЗСУ! Слава Україні", - кажуть військові.

Терикон, про який йдеться у відео, розташований між селами Південне та Залізне. Це на околиці Горлівки, яка окупована росіянами з 2014 року.

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