Зеленський: Агресію Росії можна відбити

Президент Володимир Зеленський під час відеовиступу на оборонній конференції у Швеції заявив, що агресію Росії можна відбити.

Агресію Росії в Україні можна відбити заявив у неділю, 7 січня, на оборонній конференції Society and Defence у Швеції український президент Володимир Зеленський*. За словами Зеленського, минулий рік російська армія постійно намагалася атакувати позиції Сил оборони України, проте не змогла досягти значних успіхів.

"Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою", - сказав він.

Також він висловив впевненість, що спільними зусиллями російську агресію в Україні можна відбити. "Але все одно - я впевнений, і це демонструють наші результати - навіть Росію можна поставити знову в межі міжнародного права. ЇЇ агресію можна перемогти", - сказав президент України в колі експертів з оборони.

Також він наголосив на необхідності створення спільних виробництв зброї в Європі, більш масштабніших ніж зараз, "адже агресивні російські амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити".

"Два роки цієї війни довели, що Європі потрібен свій власний достатній арсенал для захисту свободи. Свої власні можливості забезпечувати оборону. Свій власний потенціал, який дасть усій Європі чи будь-який її частині змогу вистояти та зберегти себе за будь-якого розвитку глобальної ситуації", - сказав він.

Наостанок Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у спільних виробництвах озброєння зі Швецію, адже шведська зброя, яку отримали ЗСУ, прекрасно проявила себе на полі бою.

Швеція і надалі підтримуватиме Україну

У виступі на конференції міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що основним завданням зовнішньої політики Швеції в найближчі роки буде підтримка України.

Нагадаємо, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція разом з Фінляндієюподала заявку про вступ дв НАТО у 2022 році разом із Фінляндією Фінляндія стала членом Альянсу 4 квітня 2023 року. Заявку Швеції досі не схвалили Туреччина та Угорщина. Анкара, зокрема, домагається від Стокгольма більш жорсткого курсу щодо курдських активістів, які проживають у Швеції, яких турецька влада вважає терористами. Між тим 26 грудня 2023 року комітет із закордонних справ парламенту Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Наступним кроком має стати голосування генеральної асамблеї турецького парламенту з цього питання.

*Повідомлення оновлено за відеовикладом виступу Зеленського