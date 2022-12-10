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Фото: Matthias Rietschel/REUTERS
ЗлочинністьНімеччина

Збройний напад у Дрездені: ймовірно, є заручники

Євгенія Наконечна | Сергій Ромашенко
3 год. тому

Злочинець забарикадувався в торговому центрі Altmarktgalerie, повідомили німецькі ЗМІ. До того він нібито скоїв убивство.

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У центрі Дрездена в суботу, 10 грудня, озброєний чоловік, за припущенням поліції, захопив заручників, кількість яких поки невідома. За повідомленнями німецьких ЗМІ, зловмисник забарикадувався в торговельному центрі Altmarktgalerie. До місця події стягнуто сили поліцейського спецназу.

Газета Bild передає, що чоловік, озброєний пістолетом, увірвався вранці в будівлю місцевої радіостанції Radio Dresden і відкрив вогонь, працівники встигли сховатися в безпечному місці. Потім він попрямував на машині в центральну частину міста, де сховався в одному з приміщень косметично-господарського магазину DM у торговому центрі Altmarktgalerie.

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У зв'язку з тим, що трапилося, проведено евакуацію людей із торговельного центру та прилеглих територій. Поліція звернулася до населення і туристів із проханням триматися якомога далі від цього району. Розташований поблизу різдвяний ринок закрито.

Згідно з поки що не підтвердженою офіційною інформацією, до того як прибути на радіостанцію, чоловік скоїв убивство в дрезденському районі Проліс.

Трохи згодом дрезденська поліція повідомила, що в одному з багатоквартирних будинків у районі Проліс виявлено тіло вбитої 70-річної жінки, і що підозрюваним у вбивстві є її 40-річний син. Поліція пов'язує цей злочин із захопленням заручників у центрі Дрездена.

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