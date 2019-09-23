 Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.08.2021

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Економіка

Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео)

У яких містах - рекордні затори? Скільки втрачає економіка через перебування громадян у пробках? І як вдається обійтися без цього явища на мурашиних дорогах?

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