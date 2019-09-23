Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео)

У яких містах - рекордні затори? Скільки втрачає економіка через перебування громадян у пробках? І як вдається обійтися без цього явища на мурашиних дорогах?
Пробки на дорогах - прокляття сучасних великих міст. Чому людство не здатне впоратися з цією проблемою? Може, варто повчитися у мурашок? Адже на їхніх "дорогах", попри великий "трафік", ніколи не виникає заторів. То у чому секрет?
Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.
Війні з далекобійниками, яких президент Зеленський рік тому назвав "засранцями", не кінець. У жовтні запрацює закон про посилення габаритно-вагового контролю фур. Що він передбачає? І як нині карають порушників?