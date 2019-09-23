Затори на дорогах: чого можна навчитися у мурах (відео)

Пробки на дорогах - прокляття сучасних великих міст. Чому людство не здатне впоратися з цією проблемою? Може, варто повчитися у мурашок? Адже на їхніх "дорогах", попри великий "трафік", ніколи не виникає заторів. То у чому секрет?