Заступника глави МОН звільнили після скандальних фото його помічниці

Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням. Про це у вівторок, 28 грудня, повідомила у своєму Тelegram-каналі народна депутатка від провладної фракції "Слуга народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань освіти Юлія Гришина.

"Тільки що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук був звільнений Кабміном за його заявою", - написала вона. Офіційно про звільнення уряд чи міносвіти не повідомляли. DW звернулася за коментарем до Гарбарука, однак відповіді не отримала. Він був призначений на посаду заступника міністра 15 липня 2020 року.

Скандал з фото

25 грудня у соціальних мережах з'явилися світлини, на яких чиновники, зокрема мер Львова Андрій Садовий та Гарбарук, позують з невідомою молодою дівчиною. На одних фото вона на високих підборах і в сукні з відвертим декольте, що частково оголює груди, і без білизни під нею, на інших - у шубі.

Фотографії викликали шквал обурення серед користувачів соцмереж. Зокрема, інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що відвертий образ дівчини сприяє стереотипному образу українок.

Згодом виявилося, що фото зробили 24 грудня у кабінеті Садового під час робочої поїздки Гарбарука до Львівської області з метою вивчення роботи навчально-практичних центрів у закладах професійно-технічної освіти, а також участі у форумі з енергетичної ефективності.

Депутатка Львівської обласної ради Парасковія Дворянин, яка на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото з візиту, повідомила, що дівчину звати Христина Тишкун, і відрекомендувалась вона як "помічниця заступника міністра освіти". Наразі допис Дворянин недоступний.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року парламент призначив міністром освіти Сергія Шкарлета. Тоді в ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Комітет з етики Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета. Втім, у квітні Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що плагіат у роботах Шкарлета виявили незаконно.