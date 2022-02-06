Загроза вторгнення РФ: у Німеччині сотні людей вийшли на акції на підтримку України

У столицях федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Саксонія у неділю, 6 лютого, відбулись акції на підтримку України. Українські громади Дюссельдорфа, Мюнхена та Дрездена зібрали у центрах міст людей, які підтримали заклики ініціаторів до уряду Німеччини про допомогу Україні "необхідними оборонними озброєннями та усіма можливими засобами для протидії агресії Росії".

У Мюнхені на центральний майдан Маріенплац вийшли, за даними організаторів, близько 350 людей.

Акція на центральній площі Мюнхена

В Дрездені на акції біля опери Земпера взяли участь майже 100 людей. Там був присутній і ексдепутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзуАрнольд Фаатц, який закликав нинішній уряд Німеччини надати Україні зброю, а поставлені нещодавно п'ять тисяч шоломів назвав "глузуванням".

Учасники скоординованої акції нагадали, що війна України з Росією на Донбасі триває з 2014 року, але тепер вона загрожує поширитись на всю Європу. Війна на Сході України забрала життя понад 13 тисяч людей.

Дюссельдорф, 6 лютого

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Також 6 лютого посольство України в Нідерландах повідомило про проведення акції на підтримку України в Амстердамі.

Нагадаємо, минулими вихідними акції десятки українців та противників можливого військового конфлікту між Києвом та Москвою виходили до Бранденбурзьких воріт у Берліні, а також на центральні майдани Франкфурта-на-Майні, Гамбурга та Кельна.

У Мюнхені та Дрездені акції на підтримку України проводяться активістами вдруге. На 19 лютого планується проведення скоординованої акції українських громад в різних країнах ЄС.