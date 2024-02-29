Загін ССО загинув на Тендрівській косі

Гурт бійців 73-го морського центру Сил спеціальних операцій загинув під час спроби закріпитися на Тендрівській косі в Чорному морі у Херсонській області.

Унаслідок невдалої спроби Сил оборони України закріпитися на Тендрівській косі в Херсонській області загинув загін бійців 73-го центру Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

Про втрати повідомило в ніч на четвер, 29 лютого, командування CCО: "Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю".

Ще до офіційного повідомлення низка українських пабліків, а також російських мілітаристських ресурсів писала про загибель українського загону ССО під час проведеної 28 лютого невдалої операції з метою закріпитися на Тендрівській косі у Чорному морі.

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