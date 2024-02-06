У Чорному морі підірвали захоплену РФ платформу - ССО ЗСУ

Одну з захоплених раніше видобувних платформ війська РФ застосовували для корегування ударів по критичній інфраструктурі України. Внаслідок успішно проведеної операції об'єкт було заміновано й знищено, кажуть у ССО.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) підірвали в Чорному морі одну з захоплених раніше росіянами видобувних платформ поблизу Криму. Про це повідомив у вівторок, 6 лютого, Telegram-канал ССО ЗСУ, який також оприлюднив відео, де зафіксовано окремі дії операторів 73-го морського центру ССО.

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Зазначається, що вони "провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника".

У наступному дописі пояснюється, що цю платформу росіяни оснастили обладнанням для підсилення роботи безпілотного літального апарата розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6", на що вказували розвіддані. Встановлена апаратура збільшувала дальність та радіус роботи БпЛА, який, своєю чергою, застосовувався для ведення розвідки та корекції "подальших ударів дронами-камікадзе Shahed по об'єктах критичної інфраструктури півдня України".

Крім того, на платформі війська РФ установили РЛС "Нева-Б" для виявлення надводних кораблів і човнів. "За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Спецоперацію проводили в зоні постійного патрулювання сил РФ

Показово, що саму спецоперацію зі знищення платформи проведено в зоні постійного патрулювання авіації й флоту РФ. "Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - йдеться в повідомленні.

Ліквідація цього об'єкта уможливила "безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря", стверджують у Силах спецоперацій ЗСУ.