  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиФіліппіни

За теракт в університеті на Філіппінах відповідальна ІД

Олена Перепадя
3 грудня 2023 р.

Внаслідок вибуху в університеті в Мараві загинули четверо людей. Відповідальність за теракт взяло на себе ісламістське угруповання "Ісламська держава".

https://p.dw.com/p/4ZjKz
Бої у Мораві між армією Філіппін та ісламістами точаться з 2017 року
Бої у Мораві між армією Філіппін та ісламістами точаться з 2017 рокуФото: Reuters/E. Lopez

Відповідальність за терористичний акт, вчинений у неділю, 3 грудня, в Державному університеті Мінданао в Мараві на Філіппінах, взяло на себе терористичне ісламістське угруповання "Ісламська держава". Відповідну заяву ІД опублікувало в Telegram.

За даними влади Філіппін, внаслідок вибуху загинули щонайменше четверо людей, ще близько 50 отримали поранення. Напад стався під час католицької меси в спортивному залі університету. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший назвав напад актом помсти з боку ІД. Напередодні філіппінські військові вбили багатьох членів ісламістського угрупування під час операції. У Мораві урядові війська Філіппін протистоять ісламістським угрупованням Мауте, які є підрозділом ІД, та "Абу Сайяфом" з травня 2017 року. 

Читайте також: Афганістан за талібів. "Аль-Каїда" та ІД повертаються?