За харасмент: главу федерації футболу Іспанії відсторонили

Рубіалес поцілував капітанку жіночої збірної Іспанії Ермосо в губи без її згоди під час нагородження за перемогу на фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок. FIFA розслідує інцидент.

Президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса відсторонили на три місяці від усієї пов'язаної з футболом діяльності на національному та міжнародному рівнях.

Про це рішення дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футболу (FIFA) повідомляє в суботу, 26 серпня, пресслужба ФІФА.

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Перемогу на ЧС заплямував небажаний поцілунок

Обмеження наклали на тлі розслідування інциденту, що трапився 20 серпня на церемонії нагородження футболісток збірної Іспанії, які з рахунком 1:0 перемогли збірну Англії у фіналі чемпіонату світу (ЧС) з футболу серед жінок. Тоді Рубіалес одягнув на шию капітанки збірної Дженніфер Ермосо медаль та поцілував її в губи.

Його вчинок викликав шквал обурення та критики. Рубіалес заявив, що поцілунок був "спонтанним, взаємним, ейфоричним і за взаємною згодою". Ермосо це категорично заперечує і каже, що почувалася вразливою жертвою агресії."Хочу пояснити, що, як видно на зображеннях, я жодного разу не погоджувалась на поцілунок, який він мені подарував", - наголосила вона.

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"Соціальне вбивство"

25 серпня 80 гравців збірної Іспанії, в тому числі всі 23 футболістки, які здобули для країни перший кубок на ЧС, заявили, що не гратимуть на міжнародному рівні, доки Рубіалес залишається головою федерації.

26 серпня феміністичні групи влаштували прости в Мадриді та ще двох містах, вимагаючи відставки Рубіалеса.

Він натомість покидати посаду не збирається, заявляючи, що став мішенню "соціального вбивства". "Фальшиві феміністки намагаються мене вбити", - сказав Рубіалес.

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"Кінець безкарності мачистів"

Виконувачка обов'язків міністра праці Іспанії Йоланда Діаз назвала його промову"неприйнятною: "Уряд повинен діяти і вжити термінових заходів: безкарність за дії мачо закінчилася. Рубіалес не може залишатися на посаді".

Рубіалес заявив, що буде захищатися, щоб довести свою "повну невинність". Футбольна федерація Іспанії його підтримує та обіцяє вживати "стільки юридичних заходів, скільки буде необхідно для захисту його честі".

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