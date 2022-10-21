Кевіна Спейсі виправдали в справі про сексуальні домагання

Суд у Нью-Йорку вирішив, що в актора Ентоні Реппа немає переконливих доказів того, що понад 30 років тому Кевін Спейсі вчинив щодо нього дії сексуального характеру.

Голлівудського актора Кевіна Спейсі, відомого ролями у фільмі "Краса по-американськи" та серіалі "Картковий будинок", суд 20 жовтня виправдав у справі про сексуальні домагання.

Позов проти Спейсі подав 50-річний актор Ентоні Репп, який знімається в телесеріалі "Зоряний шлях: Дискавері". За словами Реппа, у 1986 році, коли йому було 14 років, під час вечірки в будинку на Мангеттені 26-річний Спейсі схопив його за сідниці, взяв на руки, поклав на ліжко та влігся зверху. Репп вимагав від Спейсі компенсації в розмірі 40 мільйонів доларів за емоційні страждання, спричинені інцидентом, який тривав "не більше двох хвилин".

Коли Репп уперше озвучив свої звинувачення в 2017 році, Спейсі заявив, що не пам'ятає, щоби вчиняв подібне, але якщо це правда, то він має принести "найщиріші вибачення за те, що можна назвати абсолютно невідповідною поведінкою у п'яному вигляді". Під час судового процесу Спейсі вже рішуче заявив, що не домагався юнака на вечірці, а вибачення приніс за порадою своїх агентів. У підсумку присяжні вирішили, що Репп не може підкріпити свої звинувачення переконливими доказами.

Камінг-аут і звільнення Спейсі

Звинувачення Реппа стали приводом для камінг-аута Спейсі. Він заявив публічно, що все життя був бісексуалом, а тепер віддає перевагу чоловікам. Згодом ще понад 10 осіб звинуватили Спейсі в сексуальних домаганнях, через що його звільнили з "Карткового будинку" та вирізали всі сцени з ним із фільму "Всі гроші світу". Крім того, Міжнародна академія телевізійних наук і мистецтв вирішила не вручати Спейсі премію "Еммі" у 2017 році.