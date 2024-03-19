З німецьким ноу-хау: як сенатор з РФ заробляє на окупації

80, 81, 82, 184, 185 - цифри, які нарівні з російським прапором стали символом окупації України. Ці регіональні коди на номерних автомобільних знаках влада РФ надала транспортним засобам у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму. Починаючи з серпня 2022 року, на нещодавно захоплених територіях на півдні та сході України потрібно перереєструвати автомобілі з українських на російські номери. У Криму цей процес розпочався ще 2014 року.

Зміна номерів на окупованих територіях - непоганий бізнес. Згідно з контрактами, які DW проаналізувала на російському порталі держзакупівель, МВС РФ платить виробнику за шматок алюмінію з російським прапорцем у перерахунку 2,72 - 2,75 євро за штуку. За перші пів року перереєстрації для нових окупованих територій було замовлено пів мільйона номерів. З лютого 2023 року до лютого 2024-го - ще понад 900 тисяч. Постачальником є московське ТОВ "Знак", яке за півтора року продало в окупованих областях України без урахування Криму автомобільні номери на суму, еквівалентну майже чотирьом мільйонам євро. На 2024 рік російське МВС замовило "Знаку" понад три мільйони номерів для всіх регіонів Росії, а також для Криму та територій України, анексованих у 2022 році.

Валерій Пономарьов і бізнес із Tönnjes

Окупація нових територій виявилася непоганим поштовхом для бізнесу із номерними знаками. Його бенефіціаром, зокрема, є сенатор із владної партії "Єдина Росія" Валерій Пономарьов - найбагатший член Ради Федерації за підсумками 2021 року (відомості за пізніший період сенатори в РФ не публікують), основу бізнес-імперії якого складають рибальські та рибопромислові компанії. З 2022 року сенатор Пономарьов перебуває під персональними санкціями ЄС та інших країн Заходу за підтримку російської анексії територій України.

Валерій Пономарьов (у центрі) до нападу Росії на Україну був головою російсько-німецької групи дружби Бундесрату та Ради Федерації Фото: Anton Novodrezhkin/ITAR-TASS/IMAGO

Зокрема, Валерій Пономарьов володіє 45 відсотками у статутному капіталі ТОВ "Знак". 55 відсотків належать німецькій компанії J. H.​ Tönnjes East GmbH & Co.​ KG, що входить до групи Tönnjes International Group. Материнську компанію цього бізнесу з містечка Дельменхорст в Нижній Саксонії в німецькій пресі з гордістю відносять до hidden champions - так називають відносно невеликі, часто провінційні німецькі компанії, маловідомі широкому загалу, але які зуміли стати світовими лідерами у своєму нішевому бізнесі. Tönnjes - один із світових лідерів з розробки технологій та виробництва обладнання для виготовлення номерних знаків для автомобілів.

На сайті Tönnjes International зазначено, що до складу групи входять понад 50 спільних підприємств з партнерами по всьому світу. Однак на карті світу, на якій позначені країни, де Tönnjes веде бізнес, Росія не позначена. Жодної згадки про спільний бізнес з підсанкційним російським сенатором не знайти і в архіві повідомлень на сайті. Пошук в інтернет-архіві з допомогою бази даних archive.org дає несподіваний результат: Москва зникла з карти спільних підприємств в період між червнем і груднем 2022 року - саме тоді, коли проти російського партнера Tönnjes Валерія Пономарьова було запроваджено санкції ЄС. Причому повністю Москва зникла з карти курйозним чином лише 2023 року. Спочатку ті, хто ретушував напис "Москва", навіть забули прибрати рисочку, яка веде до Москви з Німеччини.

До переходу на російські номери в так званих "народних республіках" Донбасу вже були свої автономери Фото: Mikhail Sokolov/TASS/dpa/picture alliance

Tönnjes відхрещується

"Частку у бізнесі у Росії ми розглядаємо як неактивну. Тому цей актив не відображається на нашому сайті", - пояснила у відповідь на запит DW прессекретарка Tönnjes відсутність згадок про бізнес у Росії. У компанії запевняють, що попри контрольну частку в статутному капіталі російського СП Tönnjes користується правом голосу в еквіваленті частки в 50 відсотків, тому німецька компанія "не залучена в оперативну діяльність" фірми в Росії, а всі рішення нібито ухвалює місцевий менеджмент.

Відповідаючи на запитання DW, в Tönnjes зазначили, що засуджують загарбницьку війну Росії проти України. "Війна в Україні - це гуманітарна катастрофа посеред Європи, яку ми наочно бачимо щодня", - заявила німецька компанія, дистанціювавшись від бізнесу на окупованих Росією територіях.

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"Не отримуємо дивідендів" від ТОВ "Знак"

У Tönnjes також зазначають, що більше не мають господарських відносин з ТОВ "Знак" . "Ми не здійснюємо постачання ТОВ "Знак" і не отримуємо від цієї фірми дивідендів. Tönnjes не користується правами співвласника компанії і не бере участі в зборах засновників ТОВ "Знак", - запевнили в компанії. Дані бази ImportGenius підтверджують цю заяву: принаймні остання партія товарів від Tönnjes на адресу ТОВ "Знак" - самоклеюча плівка для виробництва номерних знаків - надійшла в лютому 2022 року. Відтоді, виходячи з даних ImportGenius, німецько-російська компанія, підконтрольна сенатору Пономарьову, закуповує матеріали у Китаї. Яким чином без постачання компонентів з Німеччини здійснюється ремонт німецького обладнання, яке свого часу ТОВ "Знак" отримало від Tönnjes, незрозуміло.

У Tönnjes також заявили, що компанія "залучена в процес виходу з часток бізнесу в Росії". "У рамках цього процесу мають місце контакти з паном Пономарьовим", - зазначили у компанії з Нижньої Саксонії. Крім мажоритарної частки в "Знаку", Tönnjes має міноритарну частку в іншому російському виробнику номерних знаків - компанії "Буборг". Цій фірмі Tönnjes постачала витратні матеріали для виробництва номерів до травня 2022 року, свідчать дані ImportGenius.

У компанії Tönnjes не відповіли на уточнювальне запитання DW, чому вихід з російського бізнесу затягнувся вже більш ніж на два роки.

Незручно вийшло: "Москву" на сайті Tönnjes стерли, рисочка залишилася Фото: Tönnjes

Юрист: Вихід німецького бізнесу з Росії практично неможливий

В умовах дії санкцій та контрсанкцій вихід з Росії для німецьких компаній - вкрай складний процес, зазначив у коментарі для DW юрист, партнер консалтингової компанії CMS Томас Гайдеманн (Thomas Heidemann). Гайдеманн багато років консультував німецькі компанії, які інвестували до РФ. З моменту нападу Росії на Україну експерт переважно дає поради, як вийти із російського бізнесу. Безвідносно конкретної ситуації навколо Tönnjes юрист підкреслив, що вийти з російського бізнесу, коли задіяні підсанкційні компанії або особи, - завдання для німців, майже неможливе на практиці. "Якщо співзасновник під санкціями, справа абсолютно фатальна: я не можу мати справу з особами, які під санкціями, але не можу і відокремитися від них, не порушуючи санкцій", - констатував Гайдеманн.

Юрист нагадує, що відповідно до російського законодавства припинення підприємницької діяльності компанією з "недружньої країни" (якими у Москві вважають, зокрема, всі країни ЄС) заборонено, а винятки можливі лише з дозволу держави. "Іншими словами: якщо російська держава цього не хоче, компанія у пастці і не може вийти з російського бізнесу", - каже Гайдеманн.

Німецький експерт нагадує, що навіть за згодою влади РФ, домогтися якої дуже важко, частку в російському бізнесі можна продати лише максимально за 50 відсотків оцінної вартості, встановленої названими державою експертами. "Крім того, продавець сплачує податок у 15 відсотків вартості частки", - додає юрист.

Він зазначає, що нерідко єдиний реальний спосіб вийти з бізнесу в Росії - просто звести будь-яку ділову активність нанівець, розірвати оренду приміщень і поступово звільнити персонал. Цьому, однак, органи контролю в Росії намагаються будь-що завадити. "Втім, навіть якщо фірма фізично більше нічого не робить, на папері вона все одно продовжує існувати. Звичайно, таку ситуацію важко пояснити публічно", - констатував Томас Гайдеманн.

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Дохід від зміни номерних знаків іде лише в одну кишеню?

Компанія Tönnjes не відповіла на запитання DW, яким саме чином вона намагається оформити "розлучення" з російським сенатором від партії влади Валерієм Пономарьовим. Не виключено, що політика від "Єдиної" Росії" все влаштовує, як є. ТОВ "Знак" отримало за 2022 рік, згідно з даними з відкритих джерел, дохід майже у 2,2 мільярда рублів (близько 22 мільйонів євро). Чистий прибуток, згідно з публічною звітністю, становив понад 200 мільйонів рублів (близько двох мільйонів євро). Якщо Заява Tönnjes, що компанія не отримує дивідендів від ТОВ "Знак", відповідає дійсності, єдиним одержувачем прибутку від спільного німецько-російського підприємства є підсанкційний російський сенатор.