З боку Польщі відновили блокаду КПП "Медика-Шегині"

Перед польським контрольно-пропускним пунктом (КПП) "Медика", суміжним з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху вантажного транспорту. Про це в четвер, 4 січня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд із Польщі, так і на в’їзд. На цьому напрямку зараз на в'їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок", - зазначили прикордонники.

Перешкоджати руху автобусів і легкових авто польські організатори не планують.

КПП "Медика-Шегині" блокували польські фермери з 23 листопада до 24 грудня 2023 року. Вони вимагали від уряду Польщі, серед іншого, субсидій на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів і збереження сільськогосподарського податку на торішньому рівні. 3 січня вони заявили, що не отримали письмового підтвердження виконання своїх вимог, тому блокаду поновлять на суворіших умовах - на годину пропускатимуть лише одну вантажівку.

Крім фермерів, ще три пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною блокують польські перевізники. Вони протестують проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

Уряд Польщі прогнозував, що зможе домовитися про розблокування кордону до кінця 2023 року, але досі йому цього не вдалося.