Польща близька до деблокади кордону з Україною - Туск

Польcький уряд наближається до припинення блокади перевізниками руху вантажівок через КПП на кордоні з Україною, заявив прем'єр-міністр. Він планує обговорити це питання з Зеленським під час візиту до Києва.

Уряд Польщі наближається до припинення блокування польськими далекобійниками руху вантажівок через контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні з Україною, заявив прем’єр-міністр Дональд Туск на пресконференції в середу, 27 грудня.

"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах в Києві, так і в Брюсселі. Я не думаю, що ми досягнемо того максимуму, якого хочуть перевізники, але, здається, те, чого вдасться досягти, дозволить нам розрядити емоції та зняти блокаду на кордоні", - цитує його Reuters.

Туск зазначив, що чинні правила щодо дозволів для українських водіїв будуть діяти до червня, і малоймовірно, що вони можуть бути змінені раніше, однак додав, що на "оперативному рівні" можна знайти інші рішення.

Прем'єр зазначив, що обговорить це питання з президентом України Володимиром Зеленським під час майбутнього візиту до Києва.

Читайте також: Польща сподіваєтеся на розблокування кордону з Україною до кінця року

Блокада польсько-українського кордону

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на кількох пунктах пропуску. Цією акцією вони демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з експортом в умовах повномасштабної війни. Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.

Читайте також: Хто стоїть за блокадою вантажоперевезень між Польщею та Україною