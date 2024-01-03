Польські фермери знов заблокують кордон з Україною 4 січня

Фермери кажуть, що досі не отримали письмових гарантій від Дональда Туска щодо виконання їхніх вимог. Тому вони мають намір поновити блокаду КПП "Медика - Шегині", яку призупинили перед Різдвом.

Фермери з польської організації "Ошукане село" у четвер, 4 січня, мають намір відновити призупинену напередодні Різдва блокаду контрольно-пропускного пункту (КПП) "Медика - Шегині" на кордоні з Україною, повідомляє польська агенція PAP у середу, 3 січня.

Фермери блокували цей КПП з 23 листопада минулого року. Вони вимагали, серед іншого, субсидії на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів та збереження сільськогосподарського податку на минулорічному рівні.

24 грудня фермери призупинили блокаду і навіть заявили, що можуть її не поновлювати, якщо отримають письмові гарантії від прем'єр-міністра Дональда Туска щодо виконання їхніх вимог.

"Ми не отримали письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо акцію протесту", - заявив у середу лідер "Ошуканого села" Роман Кондрув.

У разі, якщо такої письмової декларації так і не буде, завтра, 4 січня, представники орагізації проведуть пресконференцію біля КПП, на якій оголосять про відновлення протесту і знову заблокують пункт пропуску. Кондрув додав, що блокада буде ще жорсткішою - на годину пропускатимуть лише один автомобіль.

Блокада польських перевізників

Нагадаємо, окрім фермерів КПП "Медика-Шегині" і ще три пункти пропуску на кордоні Польщі і України блокують й польські перевізники. Вони протестують проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

У грудні в уряді Польщі висловлювали сподівання на розблокування прикордонних КПП до кінця 2023 року, однак досі про відповідні домовленості не повідомлялося.