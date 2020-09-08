З 1 жовтня в ФРН скасують загальне застереження щодо поїздок за межі ЄС

Уряд Німеччини вирішив скасувати норму про загальне застереження щодо поїздок у близько 160 країн за межами Євросоюзу та Шенгенської зони. Про це в середу, 9 вересня, повідомила речниця міністерства закордонних справ ФРН, передає інформагенція dpa.

За словами речниці, нинішнє загальне застереження щодо подорожей у треті країни триватиме до 30 вересня, а вже з 1 жовтня запроваджується диференційований підхід для кожної окремо взятої країни. Визначальним буде розвиток епідеміологічної ситуації в кожній конкретній країні, пояснили в МЗС ФРН.

"З жовтня ми повертаємося до індивідуальної системи для кожної країни", - запевнила речниця відомства, цитує dpa. У міністерстві також сподіваються, що вдасться досягти відповідних домовленостей з іншими країнами-членами ЄС, адже було б добре, якби в ЄС діяли однакові для всіх правила, уточнила речниця.

Утім, це не означає, що застережень щодо поїздок за межі ЄС не буде взагалі, наголосила офіційна представниця МЗС. Щодо країн та регіонів, де спостерігатимуться значні темпи поширення COVID-19, застереження щодо поїздок залишатимуться. Однак їх можуть і скасувати, якщо там діятимуть карантинні норми, наголосила речниця німецького зовнішньополітичного відомства. Та навіть тоді, не виключено, що МЗС ФРН не рекомендуватиме поїздки в окремі країни та регіони, додала вона.

Полегшення для туристичної галузі?

Дотепер найбільшим критиком загального застереження щодо поїздок у близько 160 країн була туристична галузь. Найбільше туроператори критикували чиновників за відсутність саме диференційованої системи, адже загальне попередження стосувалося понад 80 відсотків країн світу, незалежно від того, чи класифікується країна як зона ризику. Диференційована система стосувалася тільки країн-членів ЄС та тих, що входять у Шенгенську зону.

Нагадаємо, 17 березня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив застереження щодо поїздок у близько 200 країн світу в зв'язку з пандемією COVID-19. Перше послаблення цього рішення оголосили в червні, скасувавши цю норму для країн ЄС.