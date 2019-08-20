YouTube видалив 210 відеоканалів через протести у Гонконгу

Відеоплатформа YouTube заблокувала 210 каналів, які намагалися здійснювати узгоджений вплив проти протестувальників у Гонконгу, повідомив керівник групи дослідження загроз Google Шейн Хантлі у своїй заяві, опублікованій у четвер, 22 серпня.

"На початку цього тижня, в рамках наших постійних зусиль щодо боротьби з операціями з координованого впливу, ми відключили 210 каналів на YouTube, коли виявили, що ці канали поводилися узгоджено, коли завантажували відео, пов'язані з протестами у Гонконгу", - йдеться у заяві Хантлі. Він додав, що діяльність цих каналів відповідала останнім спостереженням та діям, пов'язаним з Китаєм, про які раніше вже повідомляли американські соцмережі Facebook та Twitter.

Крім того, керівник групи аналізу загроз Google зазначив, що засновники цих відеоканалів намагалися приховати свою локацію. "Ми помітили використання VPN та інших методів, щоб замаскувати походження цих облікових записів та іншу діяльність, зазвичай пов'язану з операціями скоординованого впливу", - зауважив Хантлі.

Раніше Twitter та Facebook звинуватили Китай у проведенні цілеспрямованої інформаційної кампанії з метою дискредитації протестів у Гонконгу. Соцмережі повідомили, що заблокували сотні акаунтів користувачів, яких підозрювали у співпраці з китайським урядом.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконгу від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, яка триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Натомість уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.