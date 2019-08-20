 YouTube видалив 210 відеоканалів через протести у Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Новини

YouTube видалив 210 відеоканалів через протести у Гонконгу

Заблоковані канали на YouTube скоординовано завантажували відео про протести у Гонконгу. Також вони використовували різні методи, щоб приховати своє місцезнаходження.

Заблоковані канали на YouTube скоординовано завантажували відео про протести

Заблоковані канали на YouTube скоординовано завантажували відео про протести

Відеоплатформа YouTube заблокувала 210 каналів, які намагалися здійснювати узгоджений вплив проти протестувальників у Гонконгу, повідомив керівник групи дослідження загроз Google Шейн Хантлі у своїй заяві, опублікованій у четвер, 22 серпня.

"На початку цього тижня, в рамках наших постійних зусиль щодо боротьби з операціями з координованого впливу, ми відключили 210 каналів на YouTube, коли виявили, що ці канали поводилися узгоджено, коли завантажували відео, пов'язані з протестами у Гонконгу", - йдеться у заяві Хантлі. Він додав, що діяльність цих каналів відповідала останнім спостереженням та діям, пов'язаним з Китаєм, про які раніше вже повідомляли американські соцмережі Facebook та Twitter.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп не сумнівається, що лідер КНР Сі Цзіньпін зможе "швидко і гуманно" залагодити кризу в Гонконзі. Тим часом Китай провів військовий парад у сусідньому місті. (15.08.2019)

Стриманість реакції Пекіна на події в Гонконзі протестувальники не мають сприймати як слабкість, затерігає влада Китаю. У Гонконзі тим часом відбувається великий страйк. (06.08.2019)

Китай проводить у соцмережах цілеспрямовану інформаційну кампанію з метою дискредитації протестів у Гонконзі та їхніх учасників, стверджують у компаніях Twitter і Facebook. (20.08.2019)

Крім того, керівник групи аналізу загроз Google зазначив, що засновники цих відеоканалів намагалися приховати свою локацію. "Ми помітили використання VPN та інших методів, щоб замаскувати походження цих облікових записів та іншу діяльність, зазвичай пов'язану з операціями скоординованого впливу", - зауважив Хантлі.

Раніше Twitter та Facebook звинуватили Китай у проведенні цілеспрямованої інформаційної кампанії з метою дискредитації протестів у Гонконгу. Соцмережі повідомили, що заблокували сотні акаунтів користувачів, яких підозрювали у співпраці з китайським урядом.

Нагадаємо, масове обурення громадян Гонконгу спричинив розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконгу від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, яка триває з червня, вже спричинила значні втрати для економіки Гонконгу, насамперед для туристичної та транспортної галузей.

Натомість уряд Китаю звинувачує учасників протестів у насильстві, вандалізмі та "тероризмі". Днями китайські військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій. 

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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