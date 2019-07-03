Європарламент схвалив призначення в Єврокомісії

Європейський парламент у середу, 7 жовтня, затвердив призначення ірландки Мейрід Макгіннесс на посаду комісарки ЄС з питань фінансів. Вона отримала підтримку в 583 голоси, 75 депутатів проголосували проти, 37 - утрималися, повідомляє агентство новин AFP. До цього затвердження Макгіннесс була заступницею голови Європейського парламенту.

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Також Європарламент схвалив зміну портфеля виконавчого віцепрезидента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса. Раніше саме він відповідав за фінансовий блок. Тепер Домбровскіс опікуватиметься питаннями торгівлі. Це рішення підтримали 515-ма голосами, 110 депутатів проголосували проти, 70 - утрималися.

Раніше єврокомісаром з ЄС з питань торгівлі був ірландець Філ Хоган. Утім, у серпні він подав у відставку через порушення правил карантину, що спричинило політичний скандал в Ірландії.

Після відставки Хогана Ірландія номінувала двох кандидатів у члени Єврокомісії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зробила вибір на користь Макгіннесс.