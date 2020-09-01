 Фон дер Ляєн запропонувала створити союз охорони здоров′я в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2020

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Фон дер Ляєн запропонувала створити союз охорони здоров'я в ЄС

У своїй ключовій промові голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити Європейський союз здоров'я, ухвалити нову стратегію Шенгену та запровадити вуглецеві мита на імпорт до ЄС.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті

Через проблеми, з якими зіткнувся Євросоюз на початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у середу, 16 вересня, запропонувала створити "союз охорони здоров'я" у ЄС. "Для мене однозначно ясно: ми маємо збудувати сильніший Європейський союз здоров'я (…) Ми маємо посилити нашу готовність до криз та управління транскордонними загрозами для здоров'я", - зазначила вона під час промови "Про стан Євросоюзу", передає кореспондент DW.

А саме, голова Єврокомісії запропонувала посилити Європейську медичну агенцію та Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC). Другим кроком вона назвала створення агенції ЄС з передової біомедичної науково-дослідницької роботи. Крім того, вона виступила за обговорення питання, кому мають належати які компетенції у сфері охорони здоров'я. Нині вони перебувають в руках держав-членів ЄС. Наостанок, фон дер Ляєн оголосила проведення наступного року в Італії глобального саміту з охорони здоров'я.

Єврокомісія готує проєкт вуглецевого мита

Крім того, фон дер Ляєн оголосила пропозицію змінити ціль зниження викидів парникових газів у ЄС. Якщо нині у 2030 році вони повинні бути на 40 відсотків нижчими, ніж у 1990-му, то тепер Єврокомісія хоче досягти скорочення на 55 відсотків. "Наш аналіз чітко показує, що наша економіка та промисловість здатні впоратися з цим завданням", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що ця нова ціль дозволить Євросоюзу досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Долучитися до скорочення викидів доведеться й виробникам за межами ЄС. Для цього Єврокомісія розробляє механізм так званого "вуглецевого мита". "Цей механізм вуглецевого мита повинен мотивувати іноземних виробників та імпортерів у ЄС зменшувати їхні вуглецеві викиди та водночас забезпечити рівні правила гри, які би відповідали правилам СОТ", - пояснила голова Єврокомісії. Водночас вона не уточнила, коли буде представлена пропозиція цього мита.

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Ідея механізму полягає в тому, що за імпорт певних категорій продукції до ЄС доведеться платити спеціальні мита, в залежності від того, скільки парникових газів було виділено під час їхнього виробництва.

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Нова стратегія Шенгенської зони

Фон дер Ляєн також пообіцяла запропонувати "нову стратегію для майбутнього Шенгену". Деталей вона не навела, однак уточнила, що ця стратегія повинна забезпечити свободу пересування в межах Шенгенської зони. Нагадаємо, через пандемію коронавірусу держави ЄС запроваджували численні обмеження на пересування всередині Шенгену.

Крім того, Єврокомісія внесе пропозицію правових рамок для запровадження мінімальної зарплати в усьому ЄС. "Кожен повинен мати доступ до мінімальної зарплати чи за колективними договорами, чи за гарантованою законом мінімальною оплатою праці", - наголосила фон дер Ляєн.

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