Фон дер Ляєн запропонувала створити союз охорони здоров'я в ЄС

Через проблеми, з якими зіткнувся Євросоюз на початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у середу, 16 вересня, запропонувала створити "союз охорони здоров'я" у ЄС. "Для мене однозначно ясно: ми маємо збудувати сильніший Європейський союз здоров'я (…) Ми маємо посилити нашу готовність до криз та управління транскордонними загрозами для здоров'я", - зазначила вона під час промови "Про стан Євросоюзу", передає кореспондент DW.

А саме, голова Єврокомісії запропонувала посилити Європейську медичну агенцію та Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC). Другим кроком вона назвала створення агенції ЄС з передової біомедичної науково-дослідницької роботи. Крім того, вона виступила за обговорення питання, кому мають належати які компетенції у сфері охорони здоров'я. Нині вони перебувають в руках держав-членів ЄС. Наостанок, фон дер Ляєн оголосила проведення наступного року в Італії глобального саміту з охорони здоров'я.

Єврокомісія готує проєкт вуглецевого мита

Крім того, фон дер Ляєн оголосила пропозицію змінити ціль зниження викидів парникових газів у ЄС. Якщо нині у 2030 році вони повинні бути на 40 відсотків нижчими, ніж у 1990-му, то тепер Єврокомісія хоче досягти скорочення на 55 відсотків. "Наш аналіз чітко показує, що наша економіка та промисловість здатні впоратися з цим завданням", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що ця нова ціль дозволить Євросоюзу досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Долучитися до скорочення викидів доведеться й виробникам за межами ЄС. Для цього Єврокомісія розробляє механізм так званого "вуглецевого мита". "Цей механізм вуглецевого мита повинен мотивувати іноземних виробників та імпортерів у ЄС зменшувати їхні вуглецеві викиди та водночас забезпечити рівні правила гри, які би відповідали правилам СОТ", - пояснила голова Єврокомісії. Водночас вона не уточнила, коли буде представлена пропозиція цього мита.

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Ідея механізму полягає в тому, що за імпорт певних категорій продукції до ЄС доведеться платити спеціальні мита, в залежності від того, скільки парникових газів було виділено під час їхнього виробництва.

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Нова стратегія Шенгенської зони

Фон дер Ляєн також пообіцяла запропонувати "нову стратегію для майбутнього Шенгену". Деталей вона не навела, однак уточнила, що ця стратегія повинна забезпечити свободу пересування в межах Шенгенської зони. Нагадаємо, через пандемію коронавірусу держави ЄС запроваджували численні обмеження на пересування всередині Шенгену.

Крім того, Єврокомісія внесе пропозицію правових рамок для запровадження мінімальної зарплати в усьому ЄС. "Кожен повинен мати доступ до мінімальної зарплати чи за колективними договорами, чи за гарантованою законом мінімальною оплатою праці", - наголосила фон дер Ляєн.

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