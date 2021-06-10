Євро-2020: збірна Росії програла свій перший матч на чемпіонаті

Ззбірна Росії під керівництвом Станіслава Черчесова в Санкт-Петербурзі, в суботу, 12 червня, програла команді Бельгії з рахунком 0:3 у своєму першому матчі на чемпіонаті Європи-2020.

Два голи бельгійці забили в першому таймі - Ромелу Лукаку на 10-й хвилині і Тома Меньє - на 34-й, а на 88-й Лукаку провів третій м'яч у ворота російської команди.

Свій наступний матч збірна Росії, яка виступає в групі В, проведе проти команди Фінляндії 16 червня.

Фіни 12 червня виграли свій перший матч у данців з рахунком 1:0. Гра була затьмарена тим, що за кілька хвилин до кінця першого тайму данський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів. Його терміново доправили до реанімації.

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