Євро-2020: німці у феєричному матчі здолали португальців

Збірна Німеччини футболу у другому турі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу 2020 року у суботу, 19 червня, у результативному матчі перемогла збірну Португалії, яка є чинним чемпіоном континенту. Матч на "Арені Мюнхен", за присутності 14 тисяч глядачів, завершився з рахунком 4:2 на користь німецької збірної.

Німці активніше розпочали гру і вже на 5-ій хвилині м'яч влетів у ворота португальців, утім, гол не було зараховано, оскільки судді встановили положення поза грою у момент гольової передачі. Але рахунок у грі відкрили португальці - на 15-ій хвилині капітан збірної Кріштіану Роналду завершив стрімку контратаку своєї команди й розписався у воротах Мануеля Ноєра (Manuel Neuer).

Португальці святкують свій перший гол

Далі збірна Німеччини продовжила тиск на ворота португальців, який дав результат на 35-ій хвилині - захисник португальців Рубен Діаш, намагаючись перервати флангову передачу німецького півзахисника Робіна Ґозенса (Robin Gosens), зрізав м'яч у свої ворота. За кілька хвилин м'яч знову влетів у сітку воріт збірної Португалії - і знову внаслідок автоголу, який забив Рафаел Геррейру.

Автогол Рафаела Геррейро

У другому таймі на 51-ій хвилині відзначився німецький півзахисник Кай Гаверц (Kai Havertz), який замкнув флангову передачу того ж таки Ґозенса з лівого флангу й упритул розстріляв ворота суперників. А на 60-ій хвилині за німецьку збірну гол забив і герой матчу Робін Ґозенс - після навісу з правого флангу захист збірної Португалії залишив його без нагляду, що дозволило Ґозенсу безперешкодно переправити головою м'яч у сітку воріт.

Робін Ґозенс головою забив 4-й гол за збірну німеччини

Косметично підправити рахунок збірній Португалії вдалося на 67-й хвилині - після розіграшу штрафного удару півзахисник Діогу Жота замкнув простріл, який майже з лінії воріт зробив Кріштіану Роналду.

Діогу Жота замикає передачу від Кріштіану Роналду

Французи грають унічию з угорцями в Будапешті

Раніше цього дня в Будапешті відбувся інший матч групи F - між чинними чемпіонами світу, збірною Франції, та збірної Угорщини, який завершився унічию - 1:1. Французам, які вважалися беззаперечними фаворитами цього протистояння, довелося відігруватися. Рахунок у грі у доданий час першого тайму під час стрімкої контратаки відкрив угорський півзахисник Аттіла Фіола. Рівновагу у матчі на 66-й хвилині відновив французький нападник Антуан Грізманн. Матч проходив за домінування збірної Франції, яка володіла м'ячом вдвічі більше за суперника та здійснила втричі більше ударів у бік воріт - 15 проти 5 в угорців.

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У групі F за підсумками двох турів французи посідають перше місце з 4 очками, другі - німці з трьома очками, третя - збірна Португалії, в активі якої також три очка, останнє місце посідає збірна Угорщини з одним очком. Утім, усі збірні мають шанси на вихід з групи. В остнньому турі німці зіграють з угорцями, а французи - з португальцями. Саме збірні Франції та Португалії грали у фіналі Євро-2016.