 Євро-2020: німці у феєричному матчі здолали португальців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2021

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Новини

Євро-2020: німці у феєричному матчі здолали португальців

Збірна Німеччини у Мюнхені з рахунком 4:2 переграла збірну Португалії. В іншому матчі групи F французи розписали бойову нічию з угорцями - 1:1.

Кай Гаверц забиває третій гол у ворота португальців

Кай Гаверц забиває третій гол у ворота португальців

Збірна Німеччини футболу у другому турі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу 2020 року у суботу, 19 червня, у результативному матчі перемогла збірну Португалії, яка є чинним чемпіоном континенту. Матч на "Арені Мюнхен", за присутності 14 тисяч глядачів, завершився з рахунком 4:2 на користь німецької збірної.

Німці активніше розпочали гру і вже на 5-ій хвилині м'яч влетів у ворота португальців, утім, гол не було зараховано, оскільки судді встановили положення поза грою у момент гольової передачі. Але рахунок у грі відкрили португальці - на 15-ій хвилині капітан збірної Кріштіану Роналду завершив стрімку контратаку своєї команди й розписався у воротах Мануеля Ноєра (Manuel Neuer).

Португальці святкують свій перший гол

Португальці святкують свій перший гол

Далі збірна Німеччини продовжила тиск на ворота португальців, який дав результат на 35-ій хвилині - захисник португальців Рубен Діаш, намагаючись перервати флангову передачу німецького півзахисника Робіна Ґозенса (Robin Gosens), зрізав м'яч у свої ворота. За кілька хвилин м'яч знову влетів у сітку воріт збірної Португалії - і знову внаслідок автоголу, який забив Рафаел Геррейру.

Автогол Рафаела Геррейро

Автогол Рафаела Геррейро

У другому таймі на 51-ій хвилині відзначився німецький півзахисник Кай Гаверц (Kai Havertz), який замкнув флангову передачу того ж таки Ґозенса з лівого флангу й упритул розстріляв ворота суперників. А на 60-ій хвилині за німецьку збірну гол забив і герой матчу Робін Ґозенс - після навісу з правого флангу захист збірної Португалії залишив його без нагляду, що дозволило Ґозенсу безперешкодно переправити головою м'яч у сітку воріт.

Робін Ґозенс головою забив 4-й гол за збірну німеччини

Робін Ґозенс головою забив 4-й гол за збірну німеччини

Косметично підправити рахунок збірній Португалії вдалося на 67-й хвилині - після розіграшу штрафного удару півзахисник Діогу Жота замкнув простріл, який майже з лінії воріт зробив Кріштіану Роналду.

Діогу Жота замикає передачу від Кріштіану Роналду

Діогу Жота замикає передачу від Кріштіану Роналду

Французи грають унічию з угорцями в Будапешті 

Раніше цього дня в Будапешті відбувся інший матч групи F - між чинними чемпіонами світу, збірною Франції, та збірної Угорщини, який завершився унічию - 1:1. Французам, які вважалися беззаперечними фаворитами цього протистояння, довелося відігруватися. Рахунок у грі у доданий час першого тайму під час стрімкої контратаки відкрив угорський півзахисник Аттіла Фіола. Рівновагу у матчі на 66-й хвилині відновив французький нападник Антуан Грізманн. Матч проходив за домінування збірної Франції, яка володіла м'ячом вдвічі більше за суперника та здійснила втричі більше ударів у бік воріт - 15 проти 5 в угорців.

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У групі F за підсумками двох турів французи посідають перше місце з 4 очками, другі - німці з трьома очками, третя - збірна Португалії, в активі якої також три очка, останнє місце посідає збірна Угорщини з одним очком. Утім, усі збірні мають шанси на вихід з групи. В остнньому турі німці зіграють з угорцями, а французи - з португальцями. Саме збірні Франції та Португалії грали у фіналі Євро-2016.

  • Лондон - стадіон Уемблі

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Лондон - стадіон "Вемблі"

    Фінал першості відбудеться в Лондоні! Перебудований стадіон "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів, стане найбільшою та найважливішою ареною Євро-2020. Споруда справді вражає, хоч і втратила історичний блиск свого попередника - "Старого Вемблі". На "Вемблі" пройдуть вісім матчів першості, зокрема обидва півфінали та фінал. Але чи дійде до нього англійська збірна?

  • Мюнхен - Allianz Arena

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Мюнхен - Allianz Arena

    Allianz Arena є гордістю мюнхенського клубу "Баварія". Це суто футбольний стадіон, який має 67812 місць та відповідає найвищим стандартам УЄФА. Особливої уваги вартий овальний фасад споруди з підсвіткою. Під час Євро-2020 Мюнхен прийматиме три матчі групової стадії, в яких братиме участь німецька збірна, а також чвертьфінал першості.

  • Рим - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Рим - Олімпійський стадіон

    Олімпійський стадіон у Римі вміщує 72700 глядачів, але потребує реконструкції. На цій арені проходив ще Чемпіонат світу з легкої атлетики 1987 року. Стадіон також був свідком успіхів німецької збірної на Євро-1980 та Чемпіонаті світу з футболу 1990 року. У Римі відбудуться три матчі групового етапу та чвертьфінал Євро-2020.

  • Баку - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Баку - Олімпійський стадіон

    Відкритий у березні 2015 року Олімпійський стадіон Азербайджану вміщує 69870 глядачів. Саме сюди переїхала з республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова азербайджанська футбольна збірна. А в 2019 році на бакинському Олімпійському стадіоні "Челсі" переміг "Арсенал" у фіналі Ліги Європи. На Євро-2020 Баку прийматиме три матчі групового етапу та чвертьфінал турніру.

  • Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Санкт-Петербург - Крестовський стадіон

    Крестовський стадіон у Санкт-Петербурзі, відомий також як "Газпром Арена", був зведений до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Арена вміщує 69 тисяч глядачів та стоїть на місці старого стадіону імені Кірова, який було знесено в 2006 році. На будівництво нової арени витратили приблизно 930 мільйонів євро. У Санкт-Петербурзі відбудуться три матчі групового раунду та чвертьфінал Євро-2020.

  • Копенгаген - стадіон Паркен

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Копенгаген - стадіон "Паркен"

    "Паркен" є домашньою ареною футбольного клубу "Копенгаген" та одним з найменших стадіонів, що приймають матчі Євро-2020. Він вміщує лише 38 тисяч глядачів. На його користь, однак, зіграли чудова інфраструктура столиці Данії та сучасний характер стадіону. Перший матч на ньому зіграли в 1992 році збірні Данії та Німеччини. На "Паркені" пройдуть три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Амстердам - Йоган Кройф Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Амстердам - "Йоган Кройф Арена"

    Названа на честь легендарного нідерландського футболіста арена є одним з найбільш інноваційних стадіонів Євро-2020. Споруда вміщує 52960 глядачів, має дах, що може повністю закрити поле, та систему освітлення, що контролює зростання газонної трави. Тут уже проходили матчі Євро-2000. 21 рік по тому Амстердам прийме три матчі групового етапу та матч 1/8 фіналу європейської першості.

  • Бухарест - Національний стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Бухарест - Національний стадіон

    Новий Національний стадіон збудували в Бухаресті у 2008-2011 роках замість старого однойменного стадіону, який стояв на тому ж місці з 1953 року. Арена вміщує 55600 глядачів та приймає матчі збірної Румунії з футболу. Тут відбудуться три матчі групового раунду та матч 1/8 фіналу Євро-2020.

  • Севілья - Олімпійський стадіон

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Севілья - Олімпійський стадіон

    Оскільки два головні клуби міста ("Реал Бетіс" і "Севілья") мають свої власні стадіони, на Олімпійському рідко відбуваються футбольні матчі. Стадіон вміщує 57619 глядачів. Спочатку планувалося, що матчі першості в Іспанії прийме Більбао, але в УЄФА вирішили замінити це місто на Севілью, оскільки регіональний уряд Країни Басків не міг гарантувати присутність глядачів під час пандемії коронавірусу.

  • Будапешт - Пушкаш Арена

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Будапешт - "Пушкаш Арена"

    Стадіон, який є домашньою ареною збірної Угорщини, носить ім'я Ференца Пушкаша - одного з найкращих футболістів в історії угорського футболу. Останніми тижнями його часто використовували як альтернативне місце проведення матчів Ліги чемпіонів. На Євро-2020 арена прийме три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу.

  • Глазго - стадіон Гемпден-Парк

    Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

    Глазго - стадіон "Гемпден-Парк"

    До 1950 року, коли в Ріо-де-Жанейро відкрили "Маракану", "Гемпден-Парк", що вміщує 52500 глядачів, був найбільшим футбольним стадіоном світу. На домашній арені збірної Шотландії пройдуть три матчі групового турніру та матч 1/8 фіналу Євро-2020. Утім, матч збірних Шотландії та Англії відбудеться в Лондоні на "Уемблі".

    Автор: Андреас Штен-Цімонс, Дмитро Губенко


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