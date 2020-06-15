ЄС радить Україні провести подальші консультації щодо законопроєкту про медіа

Представництво ЄС в Україні рекомендує проводити подальші консультації з громадськістю щодо законопроєкту про медіа. Таку пораду містить оприлюднена ввечері п’ятниці, 3 липня, в соціальній мережі Twitter заява представництва ЄС в Україні.

У заяві зазначається, що представництво ЄС в Україні "підтримує прогрес" щодо законопроєкту про медіа у відповідному комітеті Верховної Ради України та узгодження українського законодавства про ЗМІ з правилами ЄС.

"Заохочуємо подальші громадські обговорення законопроєкту", - ідеться у заяві.

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Нагадаємо, у середині травня Рада спрямувала на повторне перше читання законопроєкт № 2693 про медіа. Низка інтернет-видань, друкованих медіа, блогерів, а також дві профільні асоціації журналістів наголошували на загрозах для свободи слова, що містились у документі. Вони закидали авторам законопроєкту нечіткість формулювання вимог до медіа, наявність положень, які дозволять владі контролювати висловлення політичних думок, критику політичних сил, політиків і посадових осіб. Критики законопроєкту звертали увагу на запропонований механізм блокування сайтів, що може стати непропорційною мірою обмеження прав та інструментом для цензури.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув доопрацьований текст і рекомендував парламенту ухвалити його. Голова комітету Микита Потураєв зазначив у дописі на своїй Facebook-сторінці, що новий закон "майже нічого не змінює" для телебачення, радіо та друкованих ЗМІ. Станом на ранок 4 липня тексту законопроєкту, як і раніше, на сайті Верховної Ради немає.

Однак, Національна спілка журналістів вважає і доопрацьовану версію такою, що посилює контроль влади над ЗМІ, і вимагає перед розглядом у Верховній Раді спрямувати документ для аналізу до Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеційська комісія").