 Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео)

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.

Чи безпечно пити воду з крана в Києві?

Чи безпечно пити воду з крана в Києві?

За інформацією Київводоканалу, вода, що подається в мережу Києва, завжди відповідає державним санітарним нормам. Про те, що можна пити воду з крана не раз заявляв і мер Києва Віталій Кличко. Втім, кияни часто скаржаться на погану якість води, на те, що вона каламутна та має неприємний запах. Дивіться наш фактчек:

 

DW.COM

Забруднення Дніпра - загроза для нацбезпеки України? (відео)

Екологічні проблеми Дніпра - головної водної артерії України - вже є загрозою для національної безпеки України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна загроза. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати Дніпро?  

Чому німці п'ють воду з-під крана? (відео)

У чому секрет якості та чистоти водопроводної води в Німеччині? Дивіться у відеоблозі "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".  

Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

В Україні для очистки питної води усе ще використовується переважно хлор. У Києві від нього поступово відмовляються. DW з'ясовувала, чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?  

Чи вирішить проблему Криму опріснення морської води? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Пояснюємо, чому цей варіант не такий чудовий, як видається.  

Також за темою

Фактчек DW: чи можна пити воду з крана в Києві? (13.08.2021) 13.08.2021

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.

Хлор і питна вода у Києві: чи можна її пити і не боятися (07.07.2020) 07.07.2020

В Україні досі ще радянські методи очистки питної води і використовується переважно хлор. У Києві поступово від нього відмовляються. Чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?

Symbolfoto: Wasser fliesst aus einem Wasserhahn in ein Glas. Berlin, 24.02.2019. Berlin Deutschland *** Symbol photo Water flows from a tap into a glass Berlin 24 02 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео) 07.07.2020

В Україні для очистки питної води усе ще використовується переважно хлор. У Києві від нього поступово відмовляються. DW з'ясовувала, чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?

Реклама

Докладно

Бойовики Талібану у захопленому президентському палаці у Кабулі

Хто такі таліби?

Що треба знати про афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у матеріалі DW.  

фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Як фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Всесвітній успіх мРНК-технології прискорив зростання ВВП Німеччини і розробку ліків від раку і вакцини від малярії.  