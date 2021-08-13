Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео)

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.
За інформацією Київводоканалу, вода, що подається в мережу Києва, завжди відповідає державним санітарним нормам. Про те, що можна пити воду з крана не раз заявляв і мер Києва Віталій Кличко. Втім, кияни часто скаржаться на погану якість води, на те, що вона каламутна та має неприємний запах. Дивіться наш фактчек:
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