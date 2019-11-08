Як у Німеччині змінюється ставлення до тампонів і прокладок

Студентки у Франції безкоштовно отримуватимуть прокладки і тампони. Автомати із засобами гігієни планують встановити в університетських кампусах і студентських гуртожитках, заявила міністерка вищої освіти країни Фредерік Відаль. Раніше безкоштовно надавати жінкам прокладки і тампони вирішили у Новій Зеландії і Шотландії.

А тепер і у Німеччині на онлайн-платформі Change.org розміщено електронну петицію, адресовану німецькому урядові, яка вимагає зробити тампони і інші засоби безкоштовними і доступними в усіх громадських місцях. Ця ініціатива зібрала понад 35 тисяч підписів. Її ініціатори закликають наслідувати приклад Шотландії, до якої вже встигли приєднатися інші країни.

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Прокладки і тампони - вже не "предмети розкоші"

Слід зазначити, що деякі зміни у цій сфері вже відбулися раніше. У Німеччині засоби жіночої інтимної гігієни відчутно подешевшали більше року тому - з 1 січня 2020 року. Відповідно до ухваленого в листопаді 2019 року рішення Бундестагу, розмір податку на додану вартість (ПДВ) для цих товарів знизився з 19 до семи відсотків, зрівнявшись з податковою ставкою на предмети першої необхідності.

До цього засоби інтимної гігієни, поряд з тютюновими виробами та алкоголем, відносилися у ФРН до категорії "предметів розкоші" і оподатковувалися за максимальною ставкою. Що ж змусило парламентаріїв змінити їхню класифікацію?

Петиція проти високого податку на тампони

У цьому допомогла розміщена на онлайн-платформі Change.org електронна петиція адресована німецькому урядові, яку в 2018 році ініціювали дві студентки та активістки руху за права жінок з Гамбурга: Нанна-Жозефіне Ролофф (Nanna-Josephine Roloff) і Ясмін Котра (Yasemin Kotra). Опублікований ними документ зібрав близько 200 тисяч підписів. До того ж серед тих, хто схвалив його, були не лише жінки, а й чоловіки. Звернення підтримали і компанії-виробники гігієнічних тампонів, а також магазини товарів першої необхідності. "Це не предмети розкоші, і податок на них слід знизити", - вимагали ініціатори петиції. З їхньої точки зору, за умов, коли в Німеччині в категорію товарів повсякденного попиту поряд з продуктами харчування входять букети квітів і проїзні квитки на міський громадський транспорт, такий підхід є абсолютно несправедливим.

Питання податку на засоби жіночої гігієни стоїть гостро не лише у Німеччині - на фото акція за зниження податків на тампони у швейцарському Берні

У Німеччині існують дві ставки ПДВ. Загальна становить 19 відсотків, а знижена - сім відсотків. Через пандемію COVID-19 обидві ставки були тимчасово знижені на період з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року. Знижена ставка ПДВ поширюється на продукти харчування і предмети першої необхідності. Але без казусів тут не обходиться. Цікаво, що, скажімо, в категорію семи відсотків потрапляють корм для тварин, трюфелі, декоративні статуетки, в той час як дитяче харчування, мінеральна вода і ліки обкладаються ПДВ за 19-відсотковою ставкою. І це тільки кілька прикладів.

Податкова дискримінація жінок?

Як зазначила присутня на доленосному засіданні Бундестагу німецька журналістка Жюль Шульте (Jule Schulte), менструація - природний процес в організмі жінки, який "не залежить від того, подобається їй це чи ні", і відбувається він щомісяця протягом 40 років життя. Тому на придбання одноразових засобів інтимної гігієни жінкам доводиться витрачати чимало грошей. Нанна-Жозефіне Ролофф навіть назвала високий ПДВ на засоби жіночої гігієни "податковою дискримінацією жінок за статевою ознакою", що йде врозріз з конституцією Німеччини.

Улле Шаувс (Ulle Schauws), що представляє парламентську фракцію "Союзу 90/Зелених" з питань жіночої політики, така ситуація не особливо дивує. Вона нагадує про те, що понад дві третини місць в німецькому парламенті займають чоловіки, які від "жіночих" тем далекі.

Хай там як, розпочата в Німеччині акція закінчилася успішно: німецький Бундестаг врешті проголосував за зниження ПДВ на засоби жіночої особистої гігієни і тепер ціни на них знизилися на 10 відсотків. Тим часом, низка інших країн давно випередили Німеччину у цьому питанні. У Кенії, наприклад, ПДВ на подібні товари скасовано ще в 2011 році. Його скасували в Канаді, Австралії та Індії, суттєво знизили у Франції, Іспанії і Великобританії.

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Податок на тампони - один з козирів євроскептиків

Щоправда, можливість повністю скасувати так званий "податок на тампони" існує не в кожній країні. В Євросоюзі нині мінімальна ставка ПДВ на жіночі гігієнічні товари становить п'ять відсотків, і подальше її скорочення в країнах ЄС не допускається. Саме тому в Великобританії податок на тампони став одним з козирів прихильників Brexit - включення предметів жіночої гігієни в список товарів з нульовим ПДВ вони оголосили одним з пунктів своєї програми.

Єдиною країною ЄС, в якій податок на тампони, прокладки та інші предмети жіночої гігієни не стягується, є Ірландія. Вона повністю скасувала його ще до введення в ЄС мінімальної ставки ПДВ у п'ять відсотків. Втім незабаром її приклад зможуть наслідувати й інші члени Євросоюзу - з 2022 року мінімальну ставку ПДВ на тампони і інші предмети першої необхідності для жінок планується скасувати.