 Як у Німеччині змінюється ставлення до тампонів і прокладок | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.02.2021

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Культура й стиль життя

Як у Німеччині змінюється ставлення до тампонів і прокладок

У Німеччині засоби жіночої гігієни сильно подешевшали рік тому. Але активістки руху за права жінок вимагають піти далі.

Тампон та прокладка у руках жінки

Ірландія - єдина країна в ЄС без податку на засоби жіночої гігієни

Студентки у Франції безкоштовно отримуватимуть прокладки і тампони. Автомати із засобами гігієни планують встановити в університетських кампусах і студентських гуртожитках, заявила міністерка вищої освіти країни Фредерік Відаль. Раніше безкоштовно надавати жінкам прокладки і тампони вирішили у Новій Зеландії і Шотландії.

А тепер і у Німеччині на онлайн-платформі Change.org розміщено електронну петицію, адресовану німецькому урядові, яка вимагає зробити тампони і інші засоби безкоштовними і доступними в усіх громадських місцях. Ця ініціатива зібрала понад 35 тисяч підписів. Її ініціатори закликають наслідувати приклад Шотландії, до якої вже встигли приєднатися інші країни.

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Прокладки і тампони - вже не "предмети розкоші"

Слід зазначити, що деякі зміни у цій сфері вже відбулися раніше. У Німеччині засоби жіночої інтимної гігієни відчутно подешевшали більше року тому - з 1 січня 2020 року. Відповідно до ухваленого в листопаді 2019 року рішення Бундестагу, розмір податку на додану вартість (ПДВ) для цих товарів знизився з 19 до семи відсотків, зрівнявшись з податковою ставкою на предмети першої необхідності.

До цього засоби інтимної гігієни, поряд з тютюновими виробами та алкоголем, відносилися у ФРН до категорії "предметів розкоші" і оподатковувалися за максимальною ставкою. Що ж змусило парламентаріїв змінити їхню класифікацію?

Петиція проти високого податку на тампони

У цьому допомогла розміщена на онлайн-платформі Change.org електронна петиція адресована німецькому урядові, яку в 2018 році ініціювали дві студентки та активістки руху за права жінок з Гамбурга: Нанна-Жозефіне Ролофф (Nanna-Josephine Roloff) і Ясмін Котра (Yasemin Kotra). Опублікований ними документ зібрав близько 200 тисяч підписів. До того ж серед тих, хто схвалив його, були не лише жінки, а й чоловіки. Звернення підтримали і компанії-виробники гігієнічних тампонів, а також магазини товарів першої необхідності. "Це не предмети розкоші, і податок на них слід знизити", - вимагали ініціатори петиції. З їхньої точки зору, за умов, коли в Німеччині в категорію товарів повсякденного попиту поряд з продуктами харчування входять букети квітів і проїзні квитки на міський громадський транспорт, такий підхід є абсолютно несправедливим.

Акція за зниження податків на тампони у швейцарському Берні

Питання податку на засоби жіночої гігієни стоїть гостро не лише у Німеччині - на фото акція за зниження податків на тампони у швейцарському Берні

У Німеччині існують дві ставки ПДВ. Загальна становить 19 відсотків, а знижена - сім відсотків. Через пандемію COVID-19 обидві ставки були тимчасово знижені на період з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року. Знижена ставка ПДВ поширюється на продукти харчування і предмети першої необхідності. Але без казусів тут не обходиться. Цікаво, що, скажімо, в категорію семи відсотків потрапляють корм для тварин, трюфелі, декоративні статуетки, в той час як дитяче харчування, мінеральна вода і ліки обкладаються ПДВ за 19-відсотковою ставкою. І це тільки кілька прикладів.

Податкова дискримінація жінок?

Як зазначила присутня на доленосному засіданні Бундестагу німецька журналістка Жюль Шульте (Jule Schulte), менструація - природний процес в організмі жінки, який "не залежить від того, подобається їй це чи ні", і відбувається він щомісяця протягом 40 років життя. Тому на придбання одноразових засобів інтимної гігієни жінкам доводиться витрачати чимало грошей. Нанна-Жозефіне Ролофф навіть назвала високий ПДВ на засоби жіночої гігієни "податковою дискримінацією жінок за статевою ознакою", що йде врозріз з конституцією Німеччини.

Улле Шаувс (Ulle Schauws), що представляє парламентську фракцію "Союзу 90/Зелених" з питань жіночої політики, така ситуація не особливо дивує. Вона нагадує про те, що понад дві третини місць в німецькому парламенті займають чоловіки, які від "жіночих" тем далекі.

Хай там як, розпочата в Німеччині акція закінчилася успішно: німецький Бундестаг врешті проголосував за зниження ПДВ на засоби жіночої особистої гігієни і тепер ціни на них знизилися на 10 відсотків. Тим часом, низка інших країн давно випередили Німеччину у цьому питанні. У Кенії, наприклад, ПДВ на подібні товари скасовано ще в 2011 році. Його скасували в Канаді, Австралії та Індії, суттєво знизили у Франції, Іспанії і Великобританії.

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Податок на тампони - один з козирів євроскептиків

Щоправда, можливість повністю скасувати так званий "податок на тампони" існує не в кожній країні. В Євросоюзі нині мінімальна ставка ПДВ на жіночі гігієнічні товари становить п'ять відсотків, і подальше її скорочення в країнах ЄС не допускається. Саме тому в Великобританії податок на тампони став одним з козирів прихильників Brexit - включення предметів жіночої гігієни в список товарів з нульовим ПДВ вони оголосили одним з пунктів своєї програми.

Єдиною країною ЄС, в якій податок на тампони, прокладки та інші предмети жіночої гігієни не стягується, є Ірландія. Вона повністю скасувала його ще до введення в ЄС мінімальної ставки ПДВ у п'ять відсотків. Втім незабаром її приклад зможуть наслідувати й інші члени Євросоюзу - з 2022 року мінімальну ставку ПДВ на тампони і інші предмети першої необхідності для жінок планується скасувати.

  • Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Краща за чоловіків!"

    Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: "Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!"

  • Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи, - каже Наушін.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Перша жінка-телеоператорка у Пакистані

    Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. "Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи", - каже Наушін.

  • Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Мачізм досі поширений"

    Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. "Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними".

  • Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками. Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Автомеханік у сарі

    Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. "Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками". Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

  • Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера UH-1H у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Суспільство змінилось"

    Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера "UH-1H" у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. "Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма".

  • Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність починається в головах"

    Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. "Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки".

  • Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Вірте у свій хист"

    Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. "Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок".

  • Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі, - каже мати трьох дітей.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність цілком реальна"

    Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. "Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі", - каже мати трьох дітей.

  • Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Дівчата теж можуть бавитись з машинками"

    Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. "Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками".

  • Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Жінок щодня тестують на міцність"

    Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".

    Автор: Надін Берґгаузен, Дмитро Каневський


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