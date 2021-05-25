 Як німців відлякують від перевищення швидкості на дорогах (фотогалерея) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 25.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

Як німців відлякують від перевищення швидкості на дорогах (фотогалерея)

Перевищення швидкості - одна із головних причин аварій на дорогах. У Німеччині лише 2020 року під час ДТП загинуло понад 2,7 тисячі осіб. Тут водіїв спонукають не тиснути на педаль газу шоковою рекламою уздовж автобанів.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо наслідки можуть бути фатальними

    Шок-плакати кампанії "Збав швидкість!" мають змусити задуматися всіх, хто за кермом, до чого призводить перевищення швидкості. Один із наслідків - каліцтво або як мінімум серйозні травми, які потребують тривалого стаціонарного лікування, застерігають автори кампанії.

  • Шокові плакати проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", якщо кохаєш

    Тим, хто не дуже задумується над важливістю власного життя, нагадують про коханих, із якими може розлучити нагла смерть на дорозі внаслідок перевищення швидкості. Тож якщо кохаєш когось, не газуй без потреби.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо загинеш у розквіті сил

    Молодість - це прекрасно. Особливо, коли ти - випускник школи чи ВНЗ, а попереду - ціле доросле життя. Але декому з випускників, що безжурно мчали у цьому авто, так і не довелося пізнати самостійного життя. Всьому виною - банальне перевищення швидкості.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо в машинах діти

    Такий плакат ще раз унаочнює одну банальну істину: водій відповідальний за те, що стається на дорозі. Відповідальний не лише за власне життя, а й життя інших, у тому числі й тих, що лише нещодавно прийшов у цей світ. Не хочете з цим рахуватися - краще не сідайте за кермо взагалі!

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Заклик "Збав швидкість!" їх не обходив

    Плакат у вигляді коротенького некролога. "Мартін, Тім та Лукас любили проїхатися з вітерцем", - цей напис-пересторога говорить сам за себе. Не бажаєте розділити їхню долю, збавте газ та їдьте повільніше.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо осиротиш власну дитину

    Хто зможе замінити дітям люблячих і дбайливих батьків? Ніхто! Жодні родичі чи соціальні служби. Тут заклик їздити повільніше адресований саме батькам, яким ще треба виховати дітей.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо син зростатиме без батька

    Автори цього плаката намагалися достукатися до серця водія-батька. Не хочеш, аби твій власний син зростав без батьківської любові, поради й авторитету, спиняйся там, де треба, і не надто тисни на педаль газу.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо не пізнаєш радощів шлюбу

    На цьому мотоциклі молоде подружжя виїхало з РАЦСу. Та їм закортіло відчути, як вітер швидкої їзди охолоджує сп'янілі від щастя серця. Своєчасно не пригальмували - і цей щойно зафіксований шлюбний союз поєднала сира земля.

  • Шок-плакати на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Тримай дистанцію!"

    Щороку мотиви й тематика плакатів кампанії "Збав швидкість!" дещо змінюються або висвітлюють додаткові аспекти. Приміром, 2020 року водіїв закликали не тільки не газувати без потреби, а й бути пильними за кермом. Ось тут показано важливість дотримання дистанції на дорозі.

  • Шок-плакати на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Руки геть від мобілки!"

    А цей плакат - ще одне нагадування, що користуватися за кермом мобільним телефоном - не найкраща ідея, якщо хочеш вціліти сам і не зашкодити іншим.

    Автор: Валерій Сааков


  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо наслідки можуть бути фатальними

    Шок-плакати кампанії "Збав швидкість!" мають змусити задуматися всіх, хто за кермом, до чого призводить перевищення швидкості. Один із наслідків - каліцтво або як мінімум серйозні травми, які потребують тривалого стаціонарного лікування, застерігають автори кампанії.

  • Шокові плакати проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", якщо кохаєш

    Тим, хто не дуже задумується над важливістю власного життя, нагадують про коханих, із якими може розлучити нагла смерть на дорозі внаслідок перевищення швидкості. Тож якщо кохаєш когось, не газуй без потреби.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо загинеш у розквіті сил

    Молодість - це прекрасно. Особливо, коли ти - випускник школи чи ВНЗ, а попереду - ціле доросле життя. Але декому з випускників, що безжурно мчали у цьому авто, так і не довелося пізнати самостійного життя. Всьому виною - банальне перевищення швидкості.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо в машинах діти

    Такий плакат ще раз унаочнює одну банальну істину: водій відповідальний за те, що стається на дорозі. Відповідальний не лише за власне життя, а й життя інших, у тому числі й тих, що лише нещодавно прийшов у цей світ. Не хочете з цим рахуватися - краще не сідайте за кермо взагалі!

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Заклик "Збав швидкість!" їх не обходив

    Плакат у вигляді коротенького некролога. "Мартін, Тім та Лукас любили проїхатися з вітерцем", - цей напис-пересторога говорить сам за себе. Не бажаєте розділити їхню долю, збавте газ та їдьте повільніше.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо осиротиш власну дитину

    Хто зможе замінити дітям люблячих і дбайливих батьків? Ніхто! Жодні родичі чи соціальні служби. Тут заклик їздити повільніше адресований саме батькам, яким ще треба виховати дітей.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо син зростатиме без батька

    Автори цього плаката намагалися достукатися до серця водія-батька. Не хочеш, аби твій власний син зростав без батьківської любові, поради й авторитету, спиняйся там, де треба, і не надто тисни на педаль газу.

  • Шокова реклама проти перевищення швидкості вздовж німецьких автобанів

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Збав швидкість!", бо не пізнаєш радощів шлюбу

    На цьому мотоциклі молоде подружжя виїхало з РАЦСу. Та їм закортіло відчути, як вітер швидкої їзди охолоджує сп'янілі від щастя серця. Своєчасно не пригальмували - і цей щойно зафіксований шлюбний союз поєднала сира земля.

  • Шок-плакати на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Тримай дистанцію!"

    Щороку мотиви й тематика плакатів кампанії "Збав швидкість!" дещо змінюються або висвітлюють додаткові аспекти. Приміром, 2020 року водіїв закликали не тільки не газувати без потреби, а й бути пильними за кермом. Ось тут показано важливість дотримання дистанції на дорозі.

  • Шок-плакати на німецьких автобанах

    Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

    "Руки геть від мобілки!"

    А цей плакат - ще одне нагадування, що користуватися за кермом мобільним телефоном - не найкраща ідея, якщо хочеш вціліти сам і не зашкодити іншим.

    Автор: Валерій Сааков


Дивіться також:

  • Радар-піонер

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Радар-піонер

    Відслідковувати порушення швидкості водіями у Німеччині почали ще півстоліття тому. У січні 1957 року на дорогах Німеччини почав використовуватися радар-піонер - VRG2. А так виглядала тодішня форма західнонімецьких поліцейських. На фото - директор музею поліції в місті Зальцкоттен позує біля історичного приладу.

  • Жук полює за жуком

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    "Жук" полює за "жуком"

    З кінця 1950-х років прилади фіксації перевищення дозволеної швидкості почали застосовувати "мобільно", тобто в різних неочікуваних місцях, аби виловлювати порушників на гарячому. Причина - зростання кількості загиблих внаслідок ДТП у Західній Німеччині до 13 тисяч на рік. На фото - пересувний радар у Гамбурзі 1958 року.

  • Обережно, пастка!

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Обережно, пастка!

    Багато німецьких автолюбителів від початку зненавиділи прилади, адже вважали право на "вільну їзду для вільних громадян" одним з основних. Які тільки коментарі не лунали на адресу поліції за застосування приладів: практику називали і "дуриловом", і "грабунком", а поліцейських - "бандитами-розбійниками".

  • Інкубатор штрафів

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Інкубатор штрафів

    Сьогодні по всій Німеччині встановлені понад 1800 стаціонарних приладів фотофіксації перевищення швидкості, які в народі називають "шпаківнями". Водії й сьогодні не приховують свого гніву на прилади. За той час, поки вони існують, прилади вже не раз підпалювали, спилювали, заклеювали скотчем.

  • Окуляри-лазери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Окуляри-лазери

    Як "протиотруту" від кмітливості водіїв-вандалів поліція в Німеччині дедалі частіше застосовує невеликі й легкопересувні прилади, як, наприклад, такі лазерні прилади виміру швидкості. Та яку б техніку поліцейські не застосовували, за останні 60 років їм вдалося не лише впіймати чимало порушників, але й зафіксувати на фото численні курйозні моменти.

  • Святі поспішають

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Святі поспішають

    Один із курйозів камери зафіксували 5 грудня 1998 року в Мюнхені - в переддень католицького Дня святого Миколая. За кермом - Миколай власною персоною, та ще й разом зі своїм напарником Крампусом - тим, що карає в Німеччині неслухняних дітей. Mercedes перевищив дозволену швидкість у 50 кілометрів на годину лише на 10. Очевидно, отримавши знижку на "святість", порушники відбулися лише попередженням.

  • Швиденько продивитись папери

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Швиденько продивитись папери

    2002 року в тенети радарів на одному з німецьких автобанів потрапив водій іншого Mercedes, який, очевидно, не бачив нічого такого в тому, щоб швиденько переглянути папери на швидкості 140 кілометрів на годину. Небезпечна справа, якщо врахувати, що за секунду машина проїжджає близько 40 метрів.

  • Поганяв - заплати

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Поганяв - заплати

    Що не змінилося за 60 років, так це кінець кожної історії гонщиків-любителів: за порушення ПДР їм, як правило, доводиться платити. Держава від цього лише радіє: щорічно по всій країні в такий спосіб збирають сотні мільйонів євро. Розмір штрафів починається від 10 євро в межах населених пунктів та 15 євро - поза межами. За перевищення на 70 кілометрів на годину доведеться викласти мінімум 600 євро.

  • Незаконні автоперегони

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    Ні незаконним перегонам!

    Після серії аварій зі смертельними наслідками, спричинених незаконними автоперегонами, влада ФРН значно посилила покарання за них. Новий закон карає організаторів та учасників перегонів не тільки за участь, а й за запрошення долучитися до автогонок, зокрема, поширені в інтернеті. Порушникам загрожує до двох років ув'язнення або штраф.

  • 10 років в'язниці, якщо заборонені автоперегони спричинять смерті чи поранення

    Як ловлять "гонщиків" у Німеччині

    До 10 років в'язниці

    Значно вищі штрафи та серйозніші покарання застосовують, якщо учасники незаконної автогонки поставили під загрозу життя людини або завдали шкоди її особистим речам. Якщо ж перегони призвели до смерті чи нанесення тяжких травм, їхнім учасникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

    Автор: Вінсент Хейгс, Анастасія Магазова


  • Межа - лише небо

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Межа - лише небо

    Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.

  • Увага, затори!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Увага, затори!

    За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.

  • Зірвиголови на дорогах

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зірвиголови на дорогах

    Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!

  • Посміхайтеся, вас знімають

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Посміхайтеся - вас знімають

    Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.

  • Телефони суворо заборонені

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Мобільні суворо заборонені

    Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

  • Геть з дороги!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Геть з дороги!

    Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.

  • Аварійний трикутник

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Аварійний трикутник

    У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

  • Пам’ятайте про промілле!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Пам’ятайте про проміле!

    У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

  • Зимова гума

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зимова гума

    Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.

  • Без поспіху і метушні

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Без поспіху і метушні

    Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі?

    Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович


Дивитись відео 05:38

Чому смертність на українських дорогах під час ДТП попри локдаун зросла (22.01.2021)

 

DW.COM

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість автомобілів - лише велосипеди і пішоходи. У Берліні та багатьох інших містах центр міста активно трансформується під такий образ життя. Яким буде місто майбутнього і яку відповідь готують автомобільні концерни?  

Як Східна Німеччина перетворюється на електромобільний центр Європи

Східна Німеччина після тривалої деіндустріалізації перетворюється на європейський центр виробництва електромобілів й акумуляторних батарей. Особливу роль має відіграти Берлін.  

Смертність на дорогах в Україні: чому локдаун не вплинув на число ДТП (відео)

Смертність на дорогах і число ДТП в Україні у 2020 зросли, тоді як, приміром, у Німеччині, через локдаун рекордно впали. Чому так відбувається? І які головні причини смертей автомобілістів, пішоходів і велосипедистів?  

Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах

Перевищення швидкості - одна із головних причин аварій на дорогах. У Німеччині лише 2020 року під час ДТП загинуло понад 2,7 тисячі осіб. Тут водіїв спонукають не тиснути на педаль газу шоковою рекламою уздовж автобанів.  

Найулюбленіші веломаршрути в Німеччині

Пересуватись на велосипеді - це не лише заощадливо, але й екологічно. Велосипед набув особливої популярності в часи пандемії. У фотогалереї DW пропонуємо десять найулюбленіших веломаршрутів Німеччиною 2021 року.  

Також за темою

Autobahnplakate 2020 l Runter vom Gas

Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах 25.05.2021

Перевищення швидкості - одна із головних причин аварій на дорогах. У Німеччині лише 2020 року під час ДТП загинуло понад 2,7 тисячі осіб. Тут водіїв спонукають не тиснути на педаль газу шоковою рекламою уздовж автобанів.