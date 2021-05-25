Як німців відлякують від перевищення швидкості на дорогах (фотогалерея)

Перевищення швидкості - одна із головних причин аварій на дорогах. У Німеччині лише 2020 року під час ДТП загинуло понад 2,7 тисячі осіб. Тут водіїв спонукають не тиснути на педаль газу шоковою рекламою уздовж автобанів.
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