Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (відео)

Фермер органічного виробництва Крістоф Бріґель має близько 100 корів, але не хоче надриватися день і ніч, як його батьки. Це реально лише з новими технологіями: комп’ютерні чіпи, доїльні роботи, автоматичні ворота для худоби, автомати з продажу молока для клієнтів тощо. Про німецький хай-тек у сільському господарстві дивіться у репортажі DW.

