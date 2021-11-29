Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (відео)

Цей німецький фермер має 100 корів. Він не хоче поратися день і ніч, як його батьки. У Крістофа є чіпи, доїльні роботи, автомати з продажу молока для клієнтів. Показуємо німецький хай-тек у сільському господарстві.
Фермер органічного виробництва Крістоф Бріґель має близько 100 корів, але не хоче надриватися день і ніч, як його батьки. Це реально лише з новими технологіями: комп’ютерні чіпи, доїльні роботи, автоматичні ворота для худоби, автомати з продажу молока для клієнтів тощо. Про німецький хай-тек у сільському господарстві дивіться у репортажі DW.
Сільське господарство завдає шкоди довкіллю великими викидами CO2. Як це не дивно, допомогти можуть стародавні методи господарювання на землі. Один з них - агролісництво, тобто висаджування дерев між посівами злаків.
1 липня землевласники України отримають можливість продавати свої земельні паї. Відкриття ринку не викликає захвату у фермерів, які прогнозують хаос та "земельні війни". Чи виправдані такі побоювання?
Жінок-фермерок в Україні значно менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.
Німецький фермер Йоганн Венцль уже майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на українських чорноземах. Репортаж DW про німецький підхід до відкриття ринку землі в Україні.