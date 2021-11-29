 Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.11.2021

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Економіка

Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (відео)

Цей німецький фермер має 100 корів. Він не хоче поратися день і ніч, як його батьки. У Крістофа є чіпи, доїльні роботи, автомати з продажу молока для клієнтів. Показуємо німецький хай-тек у сільському господарстві.

DW Sendung Made in Germany | Biobauer

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Докладно

DW Sendung Made in Germany | Biobauer

Як німецький селянин застосовує хай-тек у фермерстві (відео)

Цей фермер має близько 100 корів. У нього є чіпи, доїльні роботи, автомати з продажу молока. Оце так аграрний хай-тек!  

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