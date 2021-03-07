Як масковий скандал у Німеччині вдарить по партії Меркель перед виборами

У Німеччині 2021 рік запам'ятається не лише відходом Анґели Меркель (Angela Merkel) з посади канцлерки ФРН і виборами до Бундестагу, а й цілою низкою виборів на інших рівнях: у шести з 16 федеральних земель зміниться склад їхніх парламентів (ландтагів), ще в двох землях переоберуть органи місцевого самоврядування.

І ось лише за тиждень до першого в цьому році походу німців до виборчих урн (на 14 березня заплановані вибори ландтагів у землях Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц) партія Меркель - Християнсько-демократичний союз (ХДС) - та її баварська "сестра" й постійний партнер по фракції в Бундестазі Християнсько-соціальний союз (ХСС) були втягнуті в гучний скандал, який, як вважають експерти, зашкодить не лише репутації консерваторів, а й усій німецькій парламентській демократії.

Багатотисячні комісійні для фірм депутатів

Справа в тому, що двох депутатів Бундестагу від блоку ХДС/ХСС - Ніколаса Лебеля (Nikolas Löbel, ХДС) і Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) - викрили в тому, що вони отримували шестизначні суми як комісійні за посередництво при закупівлі захисних медичних масок. І це в період пандемії коронавірусу, коли багато німців втрачають доходи.

Ґеорґ Нюсляйн

Про початок антикорупційного розслідування щодо тоді ще заступника голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Нюсляйна ЗМІ повідомили ще в кінці лютого. На даний момент відомо, що йшлося про посередництво його фірми при закупівлі захисних масок для міністерства охорони здоров'я Німеччини та МОЗ Баварії. За нього, як попередньо відомо, компанія політика отримала комісію в розмірі 600 тисяч євро від фірми-постачальника з його виборчого округу. В рамках цієї справи прокуратура Мюнхена зараз здійснює щодо Нюсляйна також розслідування в зв'язку з підозрою в корупції та підкупі депутатів.

Читайте також: BMW випускатиме медичні маски

А на початку березня стало відомо про аналогічну аферу за участю іншого депутата від ХДС/ХСС - Ніколаса Лебеля. 5 березня він підтвердив, що фірма, яка йому належить, отримала комісію в розмірі близько 250 тисяч євро за те, що виступила посередником між постачальником масок із землі Баден-Вюртемберг і двома приватними компаніями в містах Гайдельберґ і Маннгейм.

Реакція блоку ХДС/ХСС на масковий скандал

Керівництво партії ХДС відреагувало на масковий скандал максимально різко. Глава фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Ральф Брінкгаус (Ralf Brinkhaus) закликав обох замішаних в аферах депутатів негайно скласти з себе повноваження.

Ніколас Лебель

Своєю чергою глава баварського земельного уряду Маркус Зедер (Markus Söder), якого багато хто розглядає в Німеччині як потенційного кандидата на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС, закликав Нюсляйна і Лебеля повернути або пожертвувати зароблені таким чином гроші, "щоб морально поставити крапку в цьому питанні".

Ще жорсткіше висловився голова Молодіжного союзу (Junge Union) Тільман Кубан (Tilman Kuban). "Це - ляпас всім, хто день за днем безоплатно працює на благо комунальної політики або як порядний депутат федерального парламенту, в той час як окремі паршиві вівці псують нашу репутацію", - написав Кубан на своїй сторінці в соцмережі Twitter. "Той, хто користується скрутою людей у корисливих інтересах і набиває собі при цьому кишені, не може брати участь у засіданнях німецького парламенту і вже точно бути членом ХДС/ХСС! Якщо такі люди не хочуть піти самі, їх треба викинути!", - додав глава молодіжної організації консервативних партій.

Втрачена довіра виборців

Увечері 7 березня Ґеорґ Нюсляйн заявив про свій вихід з фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, обумовивши, однак, що збирається зберегти свій депутатський мандат до кінця поточного скликання парламенту. Зі свого боку, Ніколас Лебель повідомив спочатку, що також має намір почекати з відмовою від мандата депутата до серпня.

Читайте також: Масковий скандал: двоє депутатів Бундестагу оголосили про вихід з фракції

У зв'язку з цим журналісти таблоїда Bild оперативно підрахували, що за час, що залишився, Лебель встигне отримати понад 50 тисяч євро з коштів, що виділяються на утримання депутатів Бундестагу, і це - не рахуючи 28 тисяч євро, на які він за законом має право для повернення до колишньої професії після трьох років роботи в парламенті (Übergangsgeld).

Тим часом вранці 8 березня Лебель оголосив, що відмовляється від свого мандата негайно, "щоб не завдавати своїй партії подальшої шкоди". Раніше як Нюсляйн, так і Лебель пообіцяли не виставляти свої кандидатури на вересневих виборах до Бундестагу. Однак багато хто сумнівається, що цього буде достатньо для консерваторів, щоб повернути довіру виборців.

Опозиційні партії про "маскову аферу" ХДС/ХСС

"Маскова афера стане випробуванням ХДС на міцність", - передрікає німецька газета Der Tagesspiegel. Представники опозиційних партій у Бундестазі, зрозуміло, не забули висловитися з приводу скандалу в правлячій коаліції.

Так, співголова партії "Союз-90/Зелені" Роберт Габек (Robert Habeck) зазначив, що "афера стосується не тільки цих двох депутатів". У будь-якій партії є приклади особистих помилок її членів, але у випадку ХДС/ХСС "багато що вказує на те, що тут справа в структурній, системній проблемі", підкреслив Габек.

А ось лідер Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) запропонував навіть задіяти спеціальну слідчу групу, щоб з'ясувати, "що відбувається по інший бік процесу закупівлі масок, тобто в міністерствах".

Глава фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Ральф Брінкгаус не виключає, що в її лавах можуть бути виявлені й інші недобросовісні члени. За даними журналу Der Spiegel, таких може бути понад 20 осіб. Увечері 7 березня в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD Брінкгаус пообіцяв використати найближчі дні, "щоб внести ясність в усі сумнівні випадки".