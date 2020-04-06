BMW випускатиме медичні маски

Німецький виробник автомобілів BMW готовий випускати медичні маски, заявив генеральний директор компанії Олівер Ціпсе (Oliver Zipse) у середу, 8 квітня, на зустрічі з прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером (Markus Söder) у Мюнхені.

"Таким чином ми активно усуватимемо глобальний дефіцит, - зазначив Ціпсе. - Дуже скоро ми зможемо виробляти кілька сотень тисяч масок на день. Вони будуть призначені і для захисту наших співробітників, і поставлятимуться громадськості". Гендиректор BMW уже пообіцяв закупити необхідне для виробництва устаткування.

"Шанс поліпшити конкурентну ситуацію"

Своєю чергою, Маркус Зедер сказав, що даний крок, можливо, є шансом поліпшити конкурентну ситуацію на міжнародному рівні на користь німецьких виробників.

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Як зазначає Reuters, концерн уже зобов'язався у короткостроковій перспективі поставити Баварії 150 тисяч професiйних масок типу FFP2 для медичного персоналу та мільйон звичайних масок.

Раніше баварський прем'єр-міністр Зедер називав носіння масок в громадських місцях одним з можливих умов пом'якшення жорстких обмежувальних заходів після 19 квітня.

За даними Worldometer, у Німеччині станом на 8 квітня коронавірусом інфіковані 107663 людини, померли 2016 осіб.