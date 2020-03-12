У Євросоюзі обмежили експорт медичних захисних засобів

Коронавірусна криза спричинила обмеження Євросоюзом експорту медичних захисних засобів, що можуть бути використані у боротьбі проти поширення інфекції. Про це в неділю, 15 березня, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

За її словами, фільтрувальні маски, захисні окуляри, спецодяг та інші засоби захисту можуть відтепер продаватиметься за межі ЄС тільки за особливим дозволом. Адміністративні органи ЄС спільно з представниками промисловості працюють над тим, щоб простимулювати виробників захисних засобів.

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Водночас глава Єврокомісії висловилася проти обмежень на торгівлю такими товарами всередині ЄС. "Якщо окремі країни забороняють продаж захисних засобів в інші країни-члени ЄС, це погано. Ми повинні допомагати один одному", - наголосила фон дер Ляєн і висловилась за те, щоб в Європі була забезпечена безперешкодна вільна торгівля.

Пандемія може призвести до спаду економіки в ЄС

Раніше, 13 березня, повідомлялося, що в Єврокомісії очікують спаду економіки в ЄС через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2. З бюджету ЄС, яким розпоряджається Єврокомісія, на підтримку постраждалих від пандемії підприємств виділять 1 мільярд євро. Ці кошти підуть на гарантії банкам з тим, щоб ті не відмовляли у кредитах малому та середньому бізнесу. В Єврокомісії сподіваються, що завдяки цим гарантіям підприємства зможуть отримати кредити на загальну суму у вісім мільярдів євро. У Брюсселі обіцяють виділити гроші вже в найближчі тижні.

Напередодні Європарламент обмежив пленарний тиждень до одного дня засідань, реагуючи на поширення коронавірусу.