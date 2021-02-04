 Пожежа в лікарні в Чернівцях: одна людина загинула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

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Пожежа в лікарні в Чернівцях: одна людина загинула

У лікарні в Чернівцях сталася пожежа. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула і ще одна - постраждала. Рятувальники вже погасили пожежу.

У лікарні в Чернівцях стався вибух

У Чернівцях в суботу, 27 лютого, в будівлі лікарні спалахнула пожежа, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"27 лютого о 13:15 у місті Чернівці по вулиці Героїв Майдану, 226 в палаті на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні №1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа", - йдеться у повідомленні. У ДСНС додали, що евакуйовано 20 осіб, обставини події уточнюються.

Водночас міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що пожежа у лікарні не пов'язана з проблемами з електропроводкою і вибуху кисневого балона не було. Він також зазначив, що пожежу вдалося одразу локалізувати, і сусідні палати не постраждали. Однак через те, що в лікарні стоїть жахливий запах, 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані. 

Читайте також: Четверо людей загинули під час пожежі в лікарні у Запоріжжі

Нагадаємо, вночі 4 лютого спалахнула пожежа у Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Внаслідок трагедії загинули четверо людей і ще двоє постраждали. Завідувачу господарсько-обслуговуючого персоналу цієї лікарні згодом оголосили підозру. Йому інкримінується порушення вимог пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

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