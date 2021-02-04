 Пожежа в Запоріжжі: співробітнику лікарні оголосили підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

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Пожежа в Запоріжжі: співробітнику лікарні оголосили підозру

Поліція в Україні оголосила підозру в порушенні правил безпеки співробітнику Запорізької обласної інфекційної лікарні, де внаслідок пожежі загинуло четверо людей.

Українська поліція оголосила підозру співробітнику запорізької лікарні, де сталася пожежа

Українська поліція оголосила підозру співробітнику запорізької лікарні, де сталася пожежа

Завідувачу господарсько-обслуговуючого персоналу Запорізької обласної інфекційної лікарні, де в ніч на четвер, 4 лютого, в реанімаційному відділенні сталася пожежа, висунуто підозру у вчиненні кримінальних злочинів, які кваліфікуються як порушення встановлених вимог пожежної безпеки та порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області. За його даними, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці встановили, що співробітник у порушення вимоги статті 15 закону "Про охорону праці" та посадової інструкції не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей. Унаслідок цього 3 лютого під час кисневої терапії виникла пожежа, яка призвела до загибелі трьох пацієнтів і лікаря-анестезіолога. Ще двоє постраждалих з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до медзакладу.

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Нагадаємо, що напередодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, який побував на місці трагедії, повідомив, що причиною пожежі могло стати займання повітряно-кисневої суміші в палаті реанімації.

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