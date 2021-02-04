Пожежа в Запоріжжі: співробітнику лікарні оголосили підозру

Завідувачу господарсько-обслуговуючого персоналу Запорізької обласної інфекційної лікарні, де в ніч на четвер, 4 лютого, в реанімаційному відділенні сталася пожежа, висунуто підозру у вчиненні кримінальних злочинів, які кваліфікуються як порушення встановлених вимог пожежної безпеки та порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області. За його даними, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці встановили, що співробітник у порушення вимоги статті 15 закону "Про охорону праці" та посадової інструкції не зупинив роботу обладнання з виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створило загрозу життю та здоров'ю людей. Унаслідок цього 3 лютого під час кисневої терапії виникла пожежа, яка призвела до загибелі трьох пацієнтів і лікаря-анестезіолога. Ще двоє постраждалих з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до медзакладу.

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Нагадаємо, що напередодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, який побував на місці трагедії, повідомив, що причиною пожежі могло стати займання повітряно-кисневої суміші в палаті реанімації.