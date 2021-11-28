Вибух у будинку на Миколаївщині: загинули троє людей

Троє людей загинули і ще троє отримали поранення внаслідок вибуху, що стався 27 листопада у багатоповерховому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю, 28 листопада.

Будинок у Новій Одесі, де стався вибух

За попередньою версією, у будинку вибухнув побутовий газ. Дві квартири на четвертому і п'ятому поверхах будівлі зруйновані, рятувальники евакуювали з будинку 54 людини.

Наразі співробітники ДСНС продовжують демонтаж зруйнованих конструкцій будівлі.

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Нагадаємо, що в червні 2020 року в житловому масиві Позняки в Києві у десятиповерховому будинку стався вибух газу. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро отримали травми.